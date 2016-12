18 dicembre 2016

65 SHARE Facebook Twitter

Uno dei nostri temi preferiti è indubbiamente il giradischi, ne abbiamo scritto varie guide, sui giradischi puntine

Il pre amplificatore per giradischi serve nel caso vogliate collegare il vostro piatto ad una coppia di casse amplificate (come le casse bluetooth o altri modelli inclusi i monitor da studio) che normalmente non hanno una connessione phono in grado di gestire il segnale che arriva un giradischi.

Gli amplificatori servono nel caso vogliate comporre un impianto hi-fi più tradizionale, al quale è necessario collegare due casse passive per hi-fi. Argomento che sarà sicuramente di nostra prossima trattazione.

Pro-Ject Phono MM

Avete delle casse amplificate ma volete collegargli un giradischi? Questo è il pre-amplificatore per giradischi che fa per voi. Un cavo rca dal giradischi al Phono MM, ed un altro che va alle casse. E qualsiasi tipo di cassa amplificata diventa in grado di riprodurre i suoni che arrivano dal vostro giradischi. Consigliato soprattutto a chi ha un giradischi dello stesso marchio. L’amplificatore per giradischi Pro-Ject Phono MM Viene venduta a 60 euro sul sito italiano di Amazon.

Pro-Ject Phono Box MM, Nero Prezzo 57.94€ Compra ora

T-Preamp TC 754

Avete altre fonti sonore (lettori cd, computer) oltre al giradischi e volete collegare il tutto ad una sola coppia di casse attive? Questo è il pre che fa per voi. Ricordatevi di collegare il giradischi sull’ingresso “phono”. Poi basterà selezionare l’ingresso dal pannello frontale per ascoltare il suono che arriva dal giradischi o dalle altre fonti. Il T-Preamp TC 754 viene venduto a 79 euro euro su Amazon.

T-Preamp TCC TC-754 Preamplificatore Phono + Linea Prezzo 79€ Compra ora

Yamaha A-S201

Amplificatore per giradischi di ottima qualità con una particolare modalità d’utilizzo chiamata “Pure Direct Mode” che esclude tutta l’elettronica superflua per migliorare la qualità del suono. Ottimo prodotto entry level ma dall’ottima qualità generale. Ideale per chi con poca spesa vuole realizzare un impianto hi-fi dal sicuro impatto sonoro. Potete acquistarlo a 169 euro su Amazon.

Scopri la migliore offerta su Amazon.it





Marantz PM5005

Amplificatore per giradischi entry level del celebre marchio giapponese. Ha un ingresso phono e diversi altri ingressi per collegare altre fonti sonore. Ottimo da accoppiare ad un giradischi dello stesso brand per chi vuole una ottima qualità ad un prezzo contenuto. E’ possibile acquistare questo amplificatore a 280 euro circa su Amazon.

Marantz PM5005N1/B Amplificatore Stereo Integrato, 2 x 40 watt, Telecomando, Nero Prezzo 278€ Compra ora

Onkyo A-9010

Dal design semplice ma funzionale questo amplificatore per giradischi racchiude due ingressi digitali e l’ingresso per il giradischi. Il tutto per fornire una piattaforma che gestisca tutte le vostre fonti audio. Il brand ONKYO è un brand che ha da due anni ormai acquisito il reparto audio di Pioneer e ne gode di tutto il know-how a prezzi concorrenziali. L’Onkyo A-9010 è in vendita a 210 euro su Amazon.

Onkyo A-9010 Amplificatore Stereo Audiophile, Nero/Antracite Prezzo 206€ Compra ora

Teac AR650

Fra i più potenti in questa fascia di prezzo (120w per canale) garantisce tutto il fascino del vintage del marchio giapponese TEAC unito alla potenza della tecnologia attuale. Consigliato a chi non disdegna qualche festino vinilico in casa oltre a voler godere di un ottimo ascolto. Il prezzo è un po’ superiore alla media: il Teac AR650 viene venduto a 399 euro su Amazon.

Amplificatore TEAC AR650 Prezzo 350€ Compra ora

Dynavox Vr 20 Valvolare

Un amplificatore per giradischi che garantisce tutto il calore del suono valvolare. Unito al grande fascino che garantisce la visione delle valvole in tensione. Come ogni amplificatore valvolare merita grande rispetto: ha bisogno dei suoi tempi, non gradisce gli improvvisi cambi di volume. Va trattato con grande rispetto in cambio di uno suono unico. Va accoppiato ad un pre venduto separatamente. Questo amplificatore viene venduto a 529 euro su Amazon.

Dynavox VR-20 amplificatore valvolare nero Prezzo 529.03€ Compra ora

Denon Pma 1520

Stato dell’arte nel campo degli amplificatori moderni. Nessun compromesso per un audio di grandissima qualità. Con le casse giuste renderà i vostri ascolti unici. Viene fornito in uno chassis dal design molto semplice ma di grande effetto e con il suo telecomando. Trova degni rivali solo nei prodotti top class di marchi come Technics. Questo amplificatore per giradischi viene venduto a poco più di 1000 euro su Amazon.

Denon PMA-1520 Amplificatore Integrato Stereo, Nero Prezzo 1058.99€ Compra ora

Technics Dac SU-C700

Questo straordinario prodotto fa parte della nuova linea hifi presentata da Technics. Il processore digitale Jeno garantisce prestazioni incredibili. I due vu-meter a lancetta sul pannello frontale gli conferiscono un fascino senza tempo. Il canale dedicato al giradischi vi garantirà tutta la qualità del suono.

Specie se lo accoppiate ad un giradischi Technics. Se fra un disco in vinile e l’altro volete ascoltare un file ad altissima risoluzione, questo prodotto ha anche un DAC interno con porta USB. Il prezzo ne rispecchia le caratteristiche uniche.

Questo gioiello viene venduto a 1400 euro su Amazon.

Technics-DAC SU amplificatore-C700EG-S Prezzo 1400€ Compra ora

Potete dare uno sguardo alla nostra guida ai migliori giradischi in commercio oppure le nostre idee regalo per Natale (cuffie, mixer, casse bluetooth)

Alessandro Cocco