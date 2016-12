28 dicembre 2016

L’ultimo dell’anno festeggiamo l’anticapodanno al Rashomon Club di Roma, una festa di dodici ore di musica che si propone di rovesciare il consueto format delle feste di capodanno che si trovano solitamente in giro.

L’anticapodanno al Rashomon Club di Roma è giunto alla sua ottava edizione, e si propone di rovesciare il solito formato da festa di capodanno tipica che si può trovare solitamente altrove nei locali di Roma e d’Italia.

All’insegna del movimento in direzione ostinata e contraria alle attuali tendenze, il Rashomon propone quindi il suo Anticapodanno con dodici ore di musica, con l’intento di andare a creare un contesto più lontano possibile da logiche commerciali e forzature stereotipate che un evento come le celebrazioni per l’ultimo dell’anno può facilmente rischiare di offrire.

Lo scenario del Rashomon sarà un ambiente intimo ma al contempo estroverso ed ospitale per accompagnarci dalla mezzanotte del 31 dicembre a mezzogiorno del primo gennaio, in compagnia dei più bravi DJ locali e di ospiti internazionali di spessore.

La line-up sarà costituita dal tedesco Thomas Melchior (Aspect Music / Perlon / Smallville Records) più un trittico di artisti quali Cecilio, DJ Tree e Laurine, rappresentanti questi ultimi dello showcase della Slow Life – etichetta con base a Berlino ma di origine italo-spagnola, le cui sonorità vedono i ritmi techno di Detroit contaminati talvolta con percussioni provenienti da lidi più esotici. Oltre a loro, la schiera completa di artisti arruolati per il delirio vede Dhaze, Ameliée, Germano, Der, Gabbs, Lowriders, ALot, Orli, Twinsound Page, Drew, Taxxi, Black Leather.

E’ prevista la possibilità di acquistare i biglietti online su Resident Advisor in modo da potersi garantire l’entrata, e il prezzo del singolo viglietto è attualmente di 25€, più 3,15€ di diritti di prevendita. Altrimenti si può sempre acquistare il proprio biglietto sul momento al botteghino.