19 dicembre 2016

203 SHARE Facebook Twitter

Qualche giorno fa si è svolto il “Day For Night Festival” a Houston, in Texas, e la notizia che un nuovo vinile di “Aphex Twin” era in vendita durante l’evento (di cui vi abbiamo parlato QUI

In occasione del ritorno di Aphex Twin negli Stati Uniti infatti, ha deciso di rendere disponibile la vendita al banco merchandise dell’evento, un 12 pollici in tiratura limitatissima, solo 500 copie di un vinile composto da due tracce, volatilizzate come era prevedibile in qualche minuto, e ricomparse alcune ore dopo in rete (come era altrettanto ipotizzabile) a prezzi che si aggirano per il momento intorno ai 300€.

Ovviamente la curiosità riguardo al suo contenuto è tanta, e non tutti sono disposti a spendere cifre esorbitanti per accaparrarsi il prezioso oggetto del desiderio degli amanti dell’eclettico artista inglese. Fortunatamente però ci viene incontro Reddit il quale ci rimanda al Download su Media Fire (QUI) delle due tracce misteriose.

Aphex Twin-A side (DFN2016) e Aphex Twin-B side (DFN2016). Questo il titolo dei due brani inediti della durata di dieci minuti e che ad un primo ascolto sembrano uno fratello dell’altro, quasi come se fossero due versioni della stessa traccia dall’anima espressamente Drum’n’Bass; e dove la tecnica e la maestria del dio della IDM vengono esaltate nella rielaborazione di quella che sembra essere la doppia versioni della stessa traccia, due brani gemelli insomma, e come tutti i gemelli, simili ma non completamente uguali.

Qualche ora dopo inoltre, su numerosi social come youtube e istagram iniziano ad emergere anche le prime immagini e i primi video immortalati del tanto atteso Aphex Twin show (guarda sotto ben 30 minuti del live) e che a detta di molti sembra essere stato un vero e prorpio tributo alla sua ormai confermata genialità produttiva.

Guarda qui un pezzo del live

Stefano Grossi