18 dicembre 2016

In occasione del live di Aphex Twin al “Day For Night Festival” di Houston in Texas, sono iniziate ad apparire attraverso canali non ufficiali, alcune foto di un misterioso vinile con stampato sopra la scritta Houston 12.17.16, il logo di AFX e quello della Warp Record.

Che Aphex Twin sia ultimamente diventato (o chi per lui) una sorta di enigmatico stratega del marketing oltre che geniale produttore non è una novità. Tutti i suoi ultimi rilasci infatti sono avvenuti attraverso notizie su canali non canonici o su account inizialmente non riconducibili a lui.

In questo caso però, la redazione di Pitchfork riporta espressamente:

“a rep from the festival has confirmed the record is real“

#dayfornight #aphexwhitelabel #aphextwin #afxafxafx A photo posted by maikkonen (@cranked.kite) on Dec 17, 2016 at 1:13pm PST

E’ disponibile acquistare il misterioso vinile al festival, e sembra che proprio Aphex Twin abbia voluto rilasciarlo in occasione del suo ritorno negli Stati Uniti dopo un assenza di ben otto anni.

Non ci resta che aspettare e scoprire cosa vi sia inciso sopra.

Stefano Grossi