29 dicembre 2016

L’imprevedibile ed eccentrico artista scozzese Richard D. James, che conosciamo più comunemente come Aphex Twin ha condiviso una nuova traccia sul suo profilo ufficiale SoundCloud denominata “tnodvood104”.

Il profilo, denominato molto anonimamente user18081971 ma che sappiamo da tempo appartenere ad Aphex Twin, ha mostrato in cima alla lista una traccia inedita proprio il giorno di Natale, dal nome “tnodvood104“.

Il brano fa parte di quelle tracce con un titolo illegibile o apparentemente senza senso compiuto, dal momento che spesso il noto artista denomina i brani con sequenze di lettere e numeri, forse casuali o forse con un preciso senso – che potrebbero benissimo non avere niente di esoterico, ma anzi è probabile che esprimano semplicemente la data e la versione del brano, o “codici” del genere. Potete ascoltare qui sotto quest’ultima composizione, “tnodvood104“:

Il brano è insolitamente regolare e pulito, con una base di drum machine che impiega alcuni inconfondibili suoni da Roland TR-808. Prende presto forma una parte centrale vagamente inquietante dovuta all’uso di alcuni campionamenti vocali come fossero un coro un po’ sinistro e dissonante.

Il brano è una delle prime produzioni caricate sul profilo dopo l’uscita dell’EP “Cheetah” di quest’estate. EP che però ha avuto un profilo più “ufficiale”, nel senso che è uscito in vari formati, dal vinile allo streaming digitale passando per l’audiocassetta (tendenza in grande spolvero ultimamente, dato che non è l’unico artista ad aver rivisitato l’uso dell’amato nastro), raccogliendo una buona accoglienza tra il pubblico. Questo è probabilmente dovuto anche al fatto che, a parte la quantità di brani rilasciati dal profilo user18081971, non sono molte le release ufficiali recenti di Aphex Twin. Pare tuttavia che l’artista si sia riattivato notevolmente negli ultimi anni, tornando a far parlare di sè più di frequente, naturalmente attraverso le sue produzioni e il suo approccio fuori dagli schemi nei confronti degli standard dell’industria musicale.