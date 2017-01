10 gennaio 2017

Audio Technica rilascia il nuovo AT-LP3, un giradischi a cinghia dal prezzo decisamente abbordabile.

Audio Technica, da tempo uno dei marchi più importanti per tutto il mondo dell’audio, in particolare per l’hi-fi e la riproduzione dei dischi in vinile, ha appena presentato un nuovo giradischi e delle nuove puntine al CES 2017 di Las Vegas, la fiera mondiale che ogni anno raccoglie il meglio dell’elettronica. Come conferma che il mercato del vinile e dei giradischi è in forte ripresa e lo sarà anche in questo 2017.

Il giradischi in questione sarà in vendita per meno di 300 $ e si chiama AT-LP3. Un giradischi a cinghia completamente automatico con un braccio dritto.

Avrà in dotazione le puntine AT91R “Dual Moving”, un particolare tipo di puntina a coil attivo.

Il preamplificatore phono è integrato e potrete collegare il giradischi anche ad un ingresso di tipo linea, in ogni caso si può disinserire tramite uno switch per permettere l’installazione di puntine normali che non richiedono alimentazione aggiuntiva.

Sarà disponibile in due colori: bianco e nero e, commercialmente, si colloca nel mercato un gradino sopra i giradischi entry level, offrendo, almeno dalle prime impressioni, componenti di qualità ad un prezzo relativamente basso.

Durante la stessa manifestazione è stata presentata anche la nuova serie di puntine chiamata VM con ben 9 modelli differenti fra puntine e conchiglie. Tutte quante configurabili liberamente per rispondere perfettamente alle richieste dell’ascoltatore sempre più attento alle sottigliezze e per rispondere adeguatamente anche agli ascolti di vari generi musicali

Fra tutte è particolarmente degno di nota il modello VM750SH ,ottimizzata per le basse frequenze mentre un altro modello denomnato “Shibata” promette di essere in grado di riprodurre vinili a 4 canali.

Al momento non ci sono maggiori informazioni su questa serie di puntine ne sappiamo se qualche modello è dedicato al mondo dei dj o sono prodotti riservati all’ascolto.

Il giradischi Audio Technica AT-LP3 sarà sul mercato da primavera 2017 ad un prezzo di 279€.

Alessandro Cocco