20 dicembre 2016

Barker & Baumecker rilasciano in esclusiva il video “ Promises In The Dark”, traccia inserita come bonus track nell’edizione limitata dell’album uscito lo scorso 25 novembre su “Ostgut Ton” dal titolo “Turns”.

Il secondo album che i due produttori tedeschi Sam Barker e Andreas Baumecker, in arte appunto Barker & Baumecker, hanno rilasciato su Ostgut Ton, è intitolato “Turns”. E’ il loro secondo long playing dopo quello di debutto del 2012 intitolato “Transsektoral“, ed è la prima release del duo dopo un silenzio di quattro anni abbondanti.

“Turns” esce dagli schemi classici della techno che solitamente Barker & Baumecker producono. La linea del nuovo album entra in quell’universo parallelo che lega sonorità più introspettive a bassline non lineari, atte a distendere l’ascoltatore che si appresta ad entrare dentro il loro eclettico mondo sperimentale, e si accede così in ambienti ricreati attraverso riverberi particolari, momenti di dilatazione e sprazzi di luminosità che si alternano a ritmiche in un certo senso sommesse, che conservano un’anima techno ma che talvolta assumono toni piuttosto dubby.

“Promises in the Dark” è la traccia scelta per il nuovo video ed è una scelta particolare, poichè si tratta di una delle tre bonus track che vanno ad arricchire l’edizione limitata di “Turns” e che quindi non fanno parte della scaletta originale che prevede sette brani.

Il video rilasciato in questi giorni è stato realizzato dall’artista visivo Philip Bußmann in collaborazione con Lee Wagstaff, il quale si è occupato del rendering 3D, e vede i due volti degli artisti volteggiare dentro un immaginario e sognante movimento rotatorio, dissociando i due protagonisti dalla realtà visiva e inserendoli nel complesso spazio sonoro che la traccia emette. Rimaniamo così ipnotizzati mentre particelle ed elementi psichedelici costellano la visuale e distorcono i due volti, che tutto il tempo continuano a volteggiare seguendo il beat, fino a che che progressivamente non va a sublimarsi per lasciar spazio ad un arpeggio sintetico e celestiale.

Guarda qui il video:

Stefano Grossi