5 gennaio 2017

Sabato 7 gennaio al Rashomon Club un party firmato Bizzarro, in compagnia di guest DJ come Yaya e Dhaze.

Il party targato Bizzarro sbarca al Rashomon Club di Roma. Questo sabato, 7 gennaio, a chiudere il tour de force delle festività natalizie sarà non tanto l’Epifania quando la grande serata in compagnia di Yaya (Desolat Music Group) e Dhaze (Memoria Music Group) in console fino a tarda notte.

Bizzarro, come secondo la sua filosofia, propone questi due artisti non rivolgendosi alla risonanza che può avere il loro nome, ma piuttosto cercando come punto di forza l’atmosfera e l’energia da far respirare durante la serata, coniugando questo tipo di stimoli alla forte inclinazione per il dancefloor.

Yaya e Dhaze muoveranno la folla all’interno dell’area club, mentre nell’area bar ci saranno Twinsound Page, Consuelo e Yeso & Reflektor già dalle prime ore di apertura.

Le modalità di ingresso, come di consueto, prevedono la possibilità di free entry dalle 22 fino alla mezzanotte. Dopodichè, entro l’una il biglietto sarà di 10€, con la possibilità di essere inseriti in lista riduzione scrivendo nome e numero di persone sulla bacheca dell’evento ufficiale Facebook.