30 dicembre 2016

Manca davvero poco al BPM Festival 2017 di Playa del Carmen. Per festeggiare i 10 anni di vita del festival, l’organizzazione ha deciso di inserire nella line up un elenco foltissimo di djs e producers: dal 6 al 15 gennaio infatti, passeranno per il Messico 460 artisti, per un totale di 80 showcases.

Tra grandi conferme e nuovi annunci la line up del BPM Festival 2017 si fa davvero interessante. Con un’utenza di circa 70.000 appassionati, una proposta musicale varia ed una location mozzafiato, BPM punta al record di presenze nella prossima edizione, confermandosi tra i festival di musica elettronica più importanti del pianeta.

Tantissimi saranno anche i brand e le etichette che presenteranno i propri pupilli al BPM Festival 2017: si inizia venerdì 6 gennaio con i parties di Materia, Pacha Insane & Fact, ANTS, Ovum, Secretsundaze, Knee Deep in Sound e Friends Of Pets.

L’ultima giornata invece, sarà affidata alla crew di ElRow, che con i suoi resident George Privatti e De La Swing porta in Messico per il suo “Psychedelic Trip”, Santé, Sidney Charles, Techansia ed un “secret guests” back-to-back.

Come da tradizione, a Playa del Carmen avrà luogo un altro party di chiusura, l’ormai classico “This Is The End”, che vedrà alternarsi al mixer Jackmaster, Art Department, Lauren Lane, Jesse Calosso e Lisbona Sisters.

Durante il BPM Festival 2017, si esibiranno moltissimi dei dj più famosi della scena internazionale. Domenica 8, ad esempio, andranno in scena gli showcases di Suara e Crew Love. La settimana successiva sarà quella dei grandi colossi di Ibiza con i party di Music On, Intec, Paradise, Warriors, Solomun +1, Desolat, Rumors e Solamente, ovvero The Martinez Brothers all night long.

Per gli amanti delle situazioni più ricercate, lunedì 9 gennaio la Santanera ospiterà l’evento di Kompakt Records, martedì 10 il Martina Beach sarà la location di Cajual vs. Relief con Green Velvet e Kerri Chandler a farla da padroni. Giovedì invece, in contemporanea, BPM festival popone il party di [A:rpia:r] al Salsanera, mentre Delano Smith e Juan Atkins saranno gli invitati d’eccezione di R&S Records showcase al Santanera.

Di seguito, potete trovare il trailer di BPM Festival 2017 e la line up completa cliccando QUI.

Alessandro Carniel