9 dicembre 2016

Si prospetta una mega-festa quest’anno al Berghain per il Capodanno 2017. Era difficile immaginare il contrario, del resto, per il locale-istituzione noto ormai anche al di fuori dell’ambiente del clubbing.

Il Capodanno 2017 al Berghain sarà una di quelle feste pazzesche che proprio per particolari ricorrenze troviamo nell’istituzione berlinese della techno. La line up è stata svelata per intero e chiaramente alcuni nomi fondamentali non potevano mancare. Si tratta di veri e propri pezzi di storia, uniti ad artisti che ultimamente vivono il loro momento d’oro.

La festa si protrarrà talmente a lungo da essere stata suddivisa in due parti: la prima sarà denominata Silvester e inizierà all’una di notte il primo gennaio per terminare alla mezzanotte seguente; la seconda si chiamerà Erste Klubnacht (letteralmente, per l’appunto “prima notte di clubbing”) e sarà un tutt’uno con la parte precedente, cominciando proprio alla mezzanotte per terminare alle sei di mattina del 3 gennaio.

Le modalità di ingresso prevedono che chi entra per la prima sera, la “Silvester” (35€), potrà proseguire anche per tutta la “Erste Klubnacht” senza pagare per il secondo party (18€). A meno che non si lascia il Berghain tra le due serate per ritornare, in quel caso si pagherebbero due ingressi distinti.

Ma veniamo alla line up. Sedetevi perchè vi verrà voglia di prenotare voli.

Prima festa, “Silvester“: Ben Klock, DVS1, Etapp Kyle, Fiedel, Kobosil, Somewhen al Berghain; Efdemin, Margaret, Dygas, Muallem, Nick Höppner, Nitam, Roi Perez negli spazi del Panorama Bar; Chris Cruse, Discodromo, Marcus Marr, October, Skatebård, Soundstream all’XXX-floor; e infine Barker, Drama, Gonsher, Martyn, Massimiliano Pagliara, Prurient, The Orb all’Elektroakustischer Salon.

Seconda festa, “Erste Klubnacht“: Answer Code Request, Anthony Parasole, Boris, DJ Pete, Len Faki, Marcel Dettmann, Norman Nodge al Berghain; Gerd Janson, Honey Dijon, nd_baumecker, Ryan Elliott, Steffi, Tama Sumo, Virginia al Panorama Bar. Per questa seconda parte non sono previsti act negli altri due spazi.