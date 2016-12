Photo credit: Martina Campoli 22 dicembre 2016

Il party romano Container ha selezionato alcuni tra i migliori podcast dalla sua lunga lista di “Container Podcast”, ora che la serie ha superato le cento unità.

“Container Podcast” ha di recente superato quota 100, e per l’esattezza mentre scriviamo la serie si è allungata fino alla puntata n.105, firmata dai BR1002, che proprio sabato scorso hanno messo a ferro e fuoco il teatro Lo Spazio per la ventesima serata Container, la seconda di questa stagione.

La pagina ufficiale SoundCloud di Container ha voluto riunire i migliori podcast, ora che la collezione è piuttosto nutrita di bei nomi e lunghi viaggi di ascoltare.

La playlist consta di una selezione composta da trentaquattro podcast inseriti in ordine sparso, che non seguono criteri cronologici ma che si possono comunque collocare nel tempo perchè segnati dal loro numero, e possiamo vedere che sono stati pescati in egual misura lungo tutta la storia del Container Project, dagli albori fino ad oggi.

Come dice anche la didascalia stessa alla playlist, la lista è in continuo aggiornamento e potrà essere arricchita nel futuro prossimo da nuovi podcast da ascoltare d’un fiato.

Ci racconta la visione che i fondatori e tutta la squadra dietro i party Container ha della techno italiana, perchè si noti che siamo di fronte a una lista di nomi che non comprende – seppur bravissimi e assolutamente rispettabili – i talenti di tutto il mondo che nel tempo hanno partecipato alle serate e in generale al progetto Container. Diciamo quindi che può essere anche intesa come una playlist di tributo che mette in evidenza quanto sia nutrita e scalpitante la scena italiana della musica techno, ma soprattutto quanto sia variegata negli stili, nell’interpretazione e nella lettura personale che ogni artista fa della musica e della propria epoca. Abbiamo talenti di tutte le età con storie differenti da proporre, uniti in un unico movimento.