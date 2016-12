22 dicembre 2016

Lo storico Space Ibiza manterrà il suo nome anche negli anni a venire di nuova gestione, conservando così l’elemento più fondamentale della sua identità.

Come molti già sapranno, il 2016 è stato l’ultimo anno dello Space Ibiza. Almeno, lo è stato per come lo conosciamo noi. La sua chiusura ha coinciso con la chiusura del lunghissimo periodo di residency di Carl Cox, DJ che più di ogni altro ha un legame profondo con lo Space. Potete leggere QUI e QUI il suo punto di vista su Ibiza e le sue considerazioni sulla sua seconda casa che è lo Space – a tal punto che Resident Advisor ha lanciato di recente un documentario sulla storia di Carl Cox e lo storico locale della Isla, che è possibile vedere in streaming dal sito ufficiale di Resident Advisor, o direttamente qua sotto:

La festa di addio è stata grandiosa e sicuramente ha fatto versare qualche lacrima ai più affezionati, mentre il gigante Carl Cox metteva su uno dei suoi ultimi vinili nella sala gremita di persone di tutte le età.

Attorno al futuro incerto dello Space sono state spese molte parole e fatte svariate supposizioni, le ultime delle quali prevedevano il fatto che sarebbe rimasto un club ma con una politica più VIP-friendly.

Intanto, si è appena saputo ufficialmente che l’estate prossima potremo vedere il locale vivo e aperto con il suo nome originario, dato che continuerà a chiamarsi Space. A dare l’annuncio è stato proprio Abel Matutes Juan e la notizia è rimbalzata anche sul Periodico De Ibiza. Inoltre, non si esclude che un secondo nome potrebbe essere accompagnato a quello principale, per associarlo all’Ushuaia o all’Hard Rock Hotel.

Questa è solo la prima delle novità che a breve seguiranno, riguardo le sorti dello Space Ibiza. C’è chiaramente molta aspettativa intorno, proprio a causa della sua lunga storia e dell’ascendente che esercita sulla club culture mondiale.

Quando diciamo Space diciamo Carl Cox e viceversa, tuttavia lo Space non è stato solo Carl Cox. Non dimentichiamo che anche il nostro Giorgio Moroder è stato di casa allo Space, e proprio ultimamente ha voluto celebrarlo con questa compilation dalle sfumature inequivocabilmente disco.