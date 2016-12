16 dicembre 2016

324 SHARE Facebook Twitter

Si chiama No Sleep: NYC Nightlife Flyers 1988 –1999 il libro di Evan Auerbach e Adrian Bartos aka DJ Stretch Armstrong che raccoglie i migliori flyer

C’è un’epoca, nella storia della cosiddetta NYC nightlife e in generale della nightlife e dei party, precedente alla diffusione di massa di internet e all’avvento dei videomaker professionisti. Un’epoca in cui girare video richiedeva attrezzature ingombranti e spesso troppo costose per le tasche di un semplice appassionato di musica elettronica. Va da sé che degli eventi di quest’epoca, quella precedente al 2000 per intenderci, sia estremamente raro trovare testimonianze video e, quando questo succede, il filmato viene considerato una sorta di gioiello.

L’altra traccia (letteralmente) tangibile dei party di quegli anni e che al tempo era indubbiamente più facilmente reperibile rispetto ad un video è il flyer.

Due veri e propri amanti di questi rigidi volantini usati per sponsorizzare le feste da diversi decenni a questa parte sono i newyorkesi Evan Auerbach e DJ Stretch Armstrong, che ad un certo punto hanno persino deciso di raccogliere tutti i flyer dei party della loro città che avevano conservato e reperito; è così che nasce il loro libro No Sleep: NYC Nightlife Flyers 1988 –1999.

Il libro è da pochi giorni in vendita su Amazon, dove viene descritto come “una storia visiva dei giorni felici della vita dei club di New York raccontata attraverso l’arte dei flyer. […] No Sleep vanta una collezione di opere d’arte dagli archivi personali dei dj, promoter, clubber, impresari della nightlife e artisti stessi di New York. […] Negli anni 90 sono diventati sempre più diffusi e più sofisticati con l’evoluzione delle tecnologie di stampa. […] Recentemente, questi volantini sono diventati ricercati oggetti da collezione.”

Il prezzo di vendita su Amazon del libro è di 20 dollari (poco meno di 20 euro) e lo si può acquistare qui.

Ecco a voi una galleria di alcuni dei migliori flyer contenuti nel libro:

Alberto Zannato