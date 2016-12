Photo credit: Martina Campoli 13 dicembre 2016

Venerdì 16 dicembre torna il party Container, un classico della techno che a Roma propone anche per questa stagione i talenti e i veterani più in forma della scena techno.

Il ventesimo appuntamento con il party Container è alle porte. Il 16 dicembre una nuova serata al teatro Lo Spazio di via Locri 42 a Roma, zona San Giovanni, in una strada proprio dietro la piazza della basilica.

A circa un mese di distanza dalla festa di apertura, altri tre act di spessore faranno ballare tutta la notte il pubblico romano e tutti coloro che da fuori affluiranno tra le mura del teatro, appositamente adibito senza poltrone per offrire una grande area dancefloor a disposizione di tutti.

Questa volta avremo una line up aggressiva almeno quanto la precedente, se non per certi versi – presa nella sua interezza – anche di più: Domenico Crisci (L.I.E.S., Russian Torrent Versions, Summa Cum Laude), BR1002 (Scuderia, Monolith, Pls.uk) e Giulio Maresca (Container).

In apertura Giulio Maresca, resident di Container e speaker insieme a Pneich del programma radiofonico Container Radio. Venerdì salirà in consolle facendo gli onori di casa per proporre le sue selezioni sceltissime di pezzi mai scontati e sempre piuttosto di peso. A seguire il set dei BR1002, duo ultimamente molto in forma, fresco dell’EP “Auger” rilasciato su Scuderia recentemente e che abbiamo apprezzato molto. I due Bruno Ruggieri e Bruno di Bernardino promettono per venerdì una serie di sequenze spietate a base di trapani e incudini sui nostri timpani. Chiuderà la serata il talento in grande ascesa Domenico Crisci, che debutterà per Container e proporrà la sua techno altamente tagliente e ruvida che farà perfettamente il paio con le sonorità dei BR1002.

I visual per tutto l’arco della serata saranno affidati al talentuoso Decønstruct, che ha curato lo scorrere delle immagini anche per il party di novembre.