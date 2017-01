9 gennaio 2017

Il doppio EP Phantom Studies, nato della prima collaborazione in studio da dieci anni a questa parte di Marcell Dettmann e Ben Klock, uscirà il prossimo 27 gennaio su Ostgut Ton e sarà la centesima uscita in EP della label tedesca.

Il nuovo lavoro a quattro mani intitolato “Phantom Studies” conferma in un certo senso quanto la storia si ripeta, quanto sia ciclica. Sicuramente è questo il caso. Furono infatti Marcel Dettmann e Ben Klock ad inaugurare le uscite in dodici pollici della celebre etichetta berlinese legata a doppio filo al Berghain nel lontano 2006. Il loro Dawning/Dead Man Watches The Clock, figlio della collaborazione in studio tra i due, fu infatti la release “o-ton01”, apripista di un’impressionante serie di EP firmati da Len Faki, Norman Nodge, Prosumer, Tama Sumo, James Ruskin, Planetary Assault Systems, Rolando, Function e moltissimi altri.

I due artisti tedeschi furono ovviamente protagonisti di diverse altre uscite su Ostgut Ton ma solo ora, dopo più di dieci anni, sono tornati a lavorare a quattro mani in studio per dare vita ad un doppio EP di estrema importanza, essendo appunto il numero 100 per la label.

Phantom Studies, questo il titolo, sarà un’uscita composta da due dischi, per un totale di sette tracce e circa 40 minuti di musica. Ostgut Ton sul suo sito dice al riguardo che “su questo EP Marcel Dettmann e Ben Klock parlano della loro profonda alleanza personale e del loro repertorio musicale attraverso l’enfasi su una nuova Techno funzionale quanto su musica ipnotica, melodica e piena di sentimento pensando fuori dagli schemi”.

“Le sette nuove tracce originali riflettono queste attribuzioni comunicando ai bisogni e alle aspettative dei DJ e degli ascoltatori ‘home audio’, ma senza trascurare nessuno dei due”: così continua la descrizione dell’EP, la cui uscita è prevista per il 27 gennaio ma che può essere già preordinato sul negozio online di Ostgut Ton e su Bandcamp.

Tracklist

A1. Phantom Studies

B1. No One Around

B2. The Room

C1. Prophet Man

C2. Bad Boy

D1. The World Tonight

D2. The Tenant

Alberto Zannato