21 dicembre 2016

La sera del 25 dicembre, Rashomon Xmas Party chiuderà il tour de force dei festeggiamenti natalizi con una serata a base di musica house al Rashomon Club di Roma, in compagnia di Germano, il duo Lowriders e Alex Gas.

Il primo è DJ resident di vecchia data del Rashomon Club: sin dal 2011 il giovane e precoce talento romano riempie le piste del locale di via degli Argonauti con la sua house permeata di vibrazioni funky e soul. Il duo Lowriders è formato da Edoardo di Stefano e Filippo Chinaski, anche loro di casa al Rashomon e non poteva infatti mancare uno dei loro b2b domenica prossima. Infine Alex Gas, dj dal lungo curriculum che proviene dal party Fiesta Privada e ne è resident. Anche lui con un legame speciale nei confronti del Rashomon, sarà ospite domenica come ospite per chiudere la serata in bellezza.

Ricordiamo sempre che per chi arriverà già dalle prime ore della sera, troverà a partire dalle 22 presso il Rashõmon Bar: No Icon, Hoot e Burnage.

E’ previsto come sempre l’ingresso libero entro la mezzanotte. Dopodichè, il biglietto sarà di 10€ con drink. Per essere inseriti in lista riduzione, segnalarlo sull’evento ufficiale Facebook.