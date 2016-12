21 dicembre 2016

Il dj e produttore cileno Ricardo Villalobos pubblicherà il 16 gennaio 2017 un EP sotto lo pseudonimo di Richard Wolfsdorf, che non usava dal 2005.

Richard Wolfsdorf è uno dei tanti alias che Ricardo Villalobos ha impiegato nella sua più che ventennale carriera. Oltre ai vari gruppi di cui ha fatto parte, tra cui Social Being con Jay Haze, RiRom con Roman Flügel, Gucci con Tobi Neumann, Butric con Butch e il collettivo Narod Niki, Ricardo si è nascosto infatti sotto i nomi di Minta Spacew e Bispeed Black per le sue due prime produzioni, ovvero rispettivamente l’EP Sinus Poetry nel 1993 e Cascabel Gold E.P. nel 1994. In tempi più recenti, invece, ha creato i monicker Termiten e Alliv Sobol per pubblicare sulle etichette Linear e Balance Music.

Ma, su tutti, c’è un nome che conta più degli altri, con il quale Villalobos ha pubblicato più di un disco e sembra avere un feeling particolare: quello di Richard Wolfsdorf. Sotto quest’ultimo pseudonimo sono stati infatti pubblicati tre dischi in passato, tra cui il celebre EP MDMA / Bosch del 1996, rilasciato sull’ormai defunta Research e oggi venduto a non meno di 100 euro.

Oggi arriva la notizia che Ricardo Villalobos ha deciso di riportare in vita questo storico alias a più di dieci anni dall’EP Buena Onda, pubblicato nel 2005 sulla Gold & Liebe Tonträger di Miss Yetti. Il prossimo 16 gennaio, infatti, uscirà un due-tracce di Richard Wolfsdorf su Mdrnty, neonata etichetta svizzera la cui unica altra uscita risale a inizio 2016 ed è ad opera di Ryan Crosson.

Non ci sono molte informazioni sull’imminente uscita, ma sul negozio online Juno sono reperibili gli snippet dei due brani, Fiva 1 e Fiva 2.

La notizia arriva dopo un 2016 denso di produzioni per l’artista sudamericano, con un album in collaborazione con Orem Ambarchi uscito su Black Truffle, diversi EP su Melisna Limited, Drumma, Pressure Traxx e Raum…musik.

Tracklist

1. Fiva 1

2. Fiva 2

Alberto Zannato