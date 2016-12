15 dicembre 2016

Rush Hour ha annunciato il rilascio di una monumentale antologia composta da un box set di sei vinili dedicata ad una retrospettiva della storica etichetta “Prescription” di Ron Trent.

Rush Hour dedica alla label nata da una collaborazione tra Ron Trent e Chez Damier a Chicago negli anni 90 un meraviglioso pezzo di storia composto da sei vinili per un totale di 24 tracce; creando così un immenso progetto dal titolo “Prescriction: Word, Sound & Power” e riuscendo a riportare alla luce classici di Ron Trent che spaziano tra House e Deep House, tracce rare (e ormai fuori stampa) e alcuni inediti mai rilasciati.

Ron Trent è nato nel Massachusetts ma cresciuto a Chicago, inizia a suonare nel lontano 1982 e pubblica il suo primo singolo “The Afterlife” nel 1997 su Warehouse Records. Anni in cui contribuisce all’apertura del Music Institute di Detroit e alla nascita della label A&R di Kevin Saunderson’s (KMS).

“Chez Damier and I started the label, because we had the idea to take a certain level of fidelity and bring that fidelity to what people call tracks. Tracks being drum orientated Chicago rhythm tracks with a minimalistic melody. We were playing with that idea, expounding a point of that minimalistic aspect and making it more complex“, spiega Ron Trent.

Progetto che inizialmente fu annunciato a giugno 2015 e mai pubblicato, tra le tracce che compongono il cofanetto troviamo brani sconosciuti come “Energy”, “Black Magic Woman” (traccia realizzata in collaborazione con Harry Dennis) e “History”, brano creato insieme a Chez Damier e che risale al 1993, anno della creazione dell’etichetta. Insieme a classici come “Don’t Try It” e “The Choice” la raccolta alza le aspettative per quella che sarà presto considerata un’antologia definitiva imperdibile.

FULL TRACK LIST



Vinyl 1:

A1 Morning Factory

A2 Prescription

B1 Don’t try it

B2 Seduction

Vinyl 2:

C1 Pop, Dip & Spin

C2 Energy

D1 Sometimes I feel like

D2 Angora

Vinyl 3:

E1 I Feel Rhythm

E2 Soul Samba Express

F1 Life For Livin

F2 Space Riddims

Vinyl 4:

G1 Foot Therapy

G2 On My Mind

H1 Morning Fever

H2 Love Is The Message

Vinyl 5:

I1 World, Sky & Universes – The Answer

I2 Ron Trent – Black Magic Woman feat. Harry Dennis

J1 Noni – Be My

J2 Warp Dub Sound System – Night Places Darkness Upon The Earth

Vinyl 6:

K1 Chez-N Trent – The Choice

K2 Ron Trent – History

L1 Ron Trent – The Meaning

L2 Ron Trent – Piano Track

Stefano Grossi