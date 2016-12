12 dicembre 2016

Uno degli storici store più amati della città, il “The Record Loft”, sta per chiudere definitivamente. È un giorno triste per Berlino e tutti gli appassionati di vinili.

The Record Loft, vinyl store amatissimo in uno dei quartieri più vitali di Berlino, è destinato a chiudere definitivamente. La notizia è stata pubblicata su Facebook dal proprietario Christian Pannenborg il quale, senza nascondere una grande delusione, spiega che il titolare dei muri in Adalbertstraße 9 nel distretto di Friedrichshain-Kreuzberg, ha annullato il contratto di locazione per motivi discutibili, ma a quanto pare senza nessuna possibilità di trattativa.

“The landlord has cancelled our lease for the Record Loft, and it doesn’t look like he can change his mind.” – le testuali parole di Christian Pannenborg.

Inaugurato nel 2013, è riuscito a diventare in poco tempo uno dei punti di riferimento della scena musicale berlinese; e grazie ad una selezione di dischi usati straordinaria, è stato inserito nelle guide dei collezionisti come uno dei migliori store di Berlino. Dando ai clienti la possibilità di cercare tra le centinaia di vinili suddivisi in “generi” e tutti senza prezzo, il quale veniva concordato in cassa dopo aver visto la quotazione più bassa direttamente su Discogs.

Pannenborg ha sempre voluto avere un approccio particolarmente slegato a logiche di espansione e lucro, ma anzi ha una visione decisamente più intima sul come vivere il vinyl store, in cui con ogni cliente può nascere un’interazione a tu per tu.

Oggi, provando a visitare la pagina web, si arriva su una landing page che ritrare l’atmosfera accogliente del negozio, ma non c’è niente altro, nè quindi la possibilità di navigare all’interno del sito.

Non ci resta che sperare nella eventuale possibilità di una riapertura in una nuova location, anche se non esistono ancora indiscrezioni in merito, nè lo stesso Pannenborg ha lasciato intendere alcunchè.

Stefano Grossi