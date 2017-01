3 gennaio 2017

Martedì 13 dicembre 2016 il distributore di musica digitale TuneCore ha aperto e lanciato la versione italiana, dando la possibilità a tutti gli artisti indipendenti di vendere la propria musica attraverso le centinaia di piattaforme online e download del pianeta, con la garanzia di ricevere il 100% dei proventi delle vendite.

Nato a Brooklyn nel 2006, TuneCore è un servizio che permette la distribuzione di brani digitali sugli store di tutto il mondo, e che da qualche settimana, ha ampliato i propri confini sbarcando in Italia dopo Germania e Francia, diventando il più importante servizio di distribuzione musicale globale attualmente in circolazione. La piattaforma permette a tutti gli artisti indipendenti italiani di poter vendere le proprie produzioni senza intermediari e guadagnare dai servizi streaming e dai negozi che offrono il download digitale.

Sostanzialmente “TuneCore Music Distribution” aiuta i suoi iscritti a vendere la propria musica con un basso costo fisso annuale di iscrizione. Per ogni traccia caricata il prezzo è di 9,99€ all’anno, che diventano 29,99€ se si decide di caricare un album intero per il primo anno (49,99€ per gli anni successivi). Offre inoltre agli utenti al prezzo di 69,99€ opzioni aggiuntive, dando la possibilità di usufruire così di servizi come “TuneCore Music Publishing Administration”, che comprende la registrazione mondiale, l’assistenza diretta agli utenti nell’amministrazione delle licenze, la raccolta royalties e la gestione delle concessioni per l’utilizzo delle tracce in TV e Film.

I clienti di TuneCore Italia potranno usufruire di partnership e servizi come MusicOFF, Music Raiser e Belive Digital, società che si occupa della gestione delle campagne, compravendita, marketing digitale e molto altro.

Gli artisti hanno la possibilità attraverso TuneCore Italia di vendere le proprie tracce appoggiandosi agli oltre 150 negozi partner digitali come Spotify, Apple music, iTunes, Google Play, Amazon Music e molti altri; con la garanzia di fare arrivare le proprie produzioni in tutti i mercati del pianeta.

Dal 2006 ad oggi l’azienda ha permesso un guadagno complessivo ai sui iscritti di oltre 700 milioni di euro con oltre 43 miliardi di download, assicurando a tutti i suoi artisti di ricevere l’intero guadagno dei proventi dalle vendite delle proprie tracce.

TuneCore diventa cosi la principale piattaforma di “disintermediazione” musicale che agisce da tramite fra te, musicista emergente, e gli store online di tutto il mondo. Dandoti la possibilità di distribuire i tuoi lavori e guadagnare senza necessariamente firmare un contratto con un’etichetta discografica.

Accedi al sito QUI

Stefano Grossi