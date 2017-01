11 gennaio 2017

La notizia riguardante gli Underground Resistance è trapelata via social dalla pagina Somewhere In Detroit (subetichetta UR nonché uno dei più simbolici store della città fondato nel 1985 da Bridgette Banks, sorella di Mad Mike) attirando l’attenzione della comunità elettronica.

In un lungo post di cui vi evidenzieremo gli spezzoni più interessanti (“grassettando” i passaggi maggiormente significativi) vengono dettagliatamente riportate le cause di una tale scelta, riconducibili in estrema sintesi alle tante difficoltà che oggigiorno “sovrastano” l’esistenza e la permanenza di realtà connotate come indipendenti.

Queste le possiamo andare a rintracciare, su di un unico fattore fondamentale, direttamente correlato a quel fenomeno dell’improvvisa ed inaspettata rivalutazione del mercato del vinile.

Come le parole dello stesso Mike riportano:

“If you love vinyl you already understand and value that sometimes you will have to wait on it (pressing/plating) turn around times now average 6 months due to the new found popularity of vinyl. Factors that are negatively affecting turn around time are as follows: more security clearances required on airborne packages! the major labels are now repressing rock, disco & soul classics and small new labels & individuals that can financially survive a nine month turnaround and often pay upfront to manaufacturers are pressing records as well.

All this extra manufacturing combined with still only a handful of places to manufacture has created a traffic jam at the Pressing Plants. The plants obviously get to the smaller orders last (repressings) and service those who pay upfront first or larger runs (cant blame em on that)! In addition with Distributor payment time at minimum 90 days that makes NINE MONTHS before anybody gets paid for that record! as opposed to the 30 to 90 day turnaround on everything in the 80’s, 90’s & early 2000’s when only the American inner cities were pressing most of the vinyl records being made here in the USA”