14 dicembre 2016

Virginia, una delle migliori firme della Ostgut Ton, sarà ospite questo sabato al Rashõmon Club di Roma in una grande serata targata Female Cut.

Questo sabato al Rashõmon Club c’è Virginia: DJ, producer e cantante ormai di casa nella Ostgut Ton. Colei che con il suo recente “Fierce for the Night” ha piegato gli stilemi della Ostgut Ton con le sonorità tra le più smooth uscite per questa etichetta ultimamente.

Il suo ultimo LP è uscito a maggio ed è stato una vera ventata di freschezza per la scena house: undici tracce piuttosto variegate in una raccolta come non ne uscivano da tanto tempo, in cui possiamo rivivere le vibes degli anni ’90, ma ancora di più degli ’80. “Fierce for the Night” fa ballare con un’house analogica dalla pasta concreta, spessa, a base di bassline rotonde, estremamente housey, groove talvolta non privi di una vena techno specialmente verso la fine della tracklist, archi e brass che baldanzosi si articolano con il loro tocco funk, e soprattutto la sua voce inconfondibilmente black. Un disco archetipico, seppur nuovo e rinfrescante, che segna lo status di musica “senza tempo” alla house più autentica, discendente fedele delle proprie radici.

Per darvi solo un esempio, vi sfidiamo a rimanere fermi con “Obstacle”:

Ebbene, se vi dicessimo che la serata di sabato 17 è una tappa del tour di “Fierce for the Night”?

Queste sonorità riempiranno il Rashõmon Club in una serata bollente in compagnia di Virginia, Ameliée, Miz kiara, Kick Milady, Violet Monkey. Una schiera di talentuose artiste proposte da Female Cut, party che a Roma ormai non ha bisogno di presentazioni.

Ad aprire la serata, verso le 22, una proposta di sonorità ricercate da parte degli allievi della scuola di musica elettronica fONDErie SONORE, con Sara Siu e Leonardo Ingala. L’ingresso è gratuito entro la mezzanotte, a seguire sarà di 10€.