15 dicembre 2016

A gennaio uscirà il nuovo LP di Claudio PRC, artista tra i più talentuosi nel panorama italiano attuale. Si chiamerà “Volumi dinamici”, come tributo a Luigi Russolo e uscirà con Semantica Records.

Claudio PRC si è in brevissimo tempo guadagnato il ruolo di uno dei capostipiti di quella techno profonda e scura che caratterizza quella che si può definire come la seconda ondata di techno italiana, che a occhio e croce si colloca in un periodo di mezzo dopo i ruggenti anni ’90 e prima degli anni attuali dove sfumature più industrial hanno conquistato a suon di distorsione il panorama sonoro della scena techno (per una serie di motivi socio-culturali che vanno ben al di fuori dell’ambito musicale).

Tuttavia, questa collocazione temporale non implica capitoli realmente divisi “con l’accetta”, ma è da leggersi in maniera fluida dal momento che la dark techno, o meglio, la deep techno, di Claudio PRC è ora più che altro riconosciuta anche a livello internazionale come la sonorità quintessenziale della techno italica.

Dopo il bellissimo “Inner State“, primo LP dell’artista sardo rilasciato con la Prologue, ora siamo davanti a un imminente secondo LP, che invece uscirà per Semantica Records il 30 gennaio 2017.

Il titolo è “Volumi Dinamici“, titolo tributo a Luigi Russolo, esponente del futurismo autore de “L’arte dei rumori“, che senza esagerazione può essere considerato come un testo che già nel lontano 1913 gettava le basi teoriche della musica noise. Russolo era musicista e pittore, e “Volumi Dinamici” è proprio il titolo di una sua opera pittorica.

L’album sarà costituito da undici tracce, tutte con titoli in italiano (di seguito la tracklist) e che si accompagneranno ad altrettante illustrazioni. Sarà rilasciato in formato digitale, in CD e in formato vinile. Quest’ultimo conterrà però otto delle undici tracce.

Tracklist:

01. Massa

02. Disteso (feat. Blazej Malinowski)

03. Ostinato

04. Aleatorio

05. Nova

06. Velato

07. Nitido

08. Segmento

09. Materia

10. Riflesso (feat. Dino Sabatini)

11. Distacco