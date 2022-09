Demood, dopo il grande successo del Mood Festival, torna il prossimo 17 settembre nella fantastica location del Castello della Rancia a Tolentino.

Demood è pronto a chiudere la proficua stagione estiva con un evento imperdibile. Il collettivo marchigiano è pronto a tornare ad infiammare il dancefloor nella suggestiva cornice del Castello Della Rancia a Tolentino che sarà animata da un sound system e da delle installazioni di ultima generazione. Una formula immersiva che rende l’esperienza Demood unica e totalizzante a livello sensoriale.

Per questa notte che chiude la stagione estiva, vedremo alternarsi in consolle il dj e producer, nonchè fondatore del brand Demood Riccardo Prosperi, il dj resident Filippo Del Moro e Duwka, al secolo Marco d’Aquino. Sarà la prima volta nelle Marche per Duwka, reduce dal successo delle date estive del suo live set tra il Cocoricò di Riccione, l’Afrobar di Catania ed il Tenax di Firenze.

“Quest’estate non ci siamo fermati un attimo – dice il Dj/Producer Riccardo Prosperi, founder del collettivo Demood – e la risposta del pubblico è stata pazzesca. Dopo il Mood Festival vogliamo salutare l’estate a casa nostra con una Mood Night ancora più visionaria e travolgente”

La Mood Night del 17 settembre si svolgerà nell’imponente stage nel cortile del Castello della Rancia, che sarà valorizzato ancora una volta da strip led, americane e ledwall immersivi che renderanno l’esperienza audio visual e scenografica al livello di quelle presenti nei maggiori festival e club europei. Una spinta per il territorio marchigiano che vede nel collettivo Demood un punto di riferimento essenziale per i clubber del Centro Italia.

I biglietti sono già in vendita online sulla piattaforma DICE e, come sempre, si potranno acquistare anche all’ingresso del Castello della Rancia, durante la one night di Sabato 17 Settembre. Vi lasciamo la timetable dell’evento e vi diamo appuntamento il 17 settembre direttamente in pista.

TIMETABLE MOOD NIGHT 17 SETTEMBRE

23:00 – 01:45 FILIPPO DEL MORO

01:45 – 02:45 DUKWA (live)

02:45 – END RICCARDO PROSPERI