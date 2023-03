La programmazione del Mandarino Club non smette di stupire la nightlife della nostra nazione. Annunciato un altro grande evento techno con l’imperdibile dj-set di Ben Klock.

Il Mandarino Club di Ginosa Marina (TA) torna a far parlare di sé come punto di riferimento del panorama elettronico italiano. Sabato 11 Marzo 2023 tornerà in Puglia una delle principali icone del clubbing berlinese: Ben Klock. Lo storico resident del Berghain entrerà a far parte di una vera e propria collezione musicale targata Mandarino. Una collezione di spessore, accentuata dalle prestigiose performance artistiche di Sven Väth, Richie Hawtin, Pan-Pot, Sam Paganini, I Hate Models, Kobosil e molti altri ancora.

Dopo essere diventato resident di punta del Berghain, nel 2005, Ben Klock è riuscito ad affermarsi a livello globale come uno dei più influenti dj-producers degli ultimi decenni. Parola d’ordine del suo sound: techno. Una techno che ingloba fisiologicamente differenti contaminazioni sonore, provenienti dai generi ambient e minimal tipici della scena club berlinese. La collaborazione stabile con la famigerata istituzione tedesca del Berghain lo ha portato ad un successo clamoroso, sia sul palco che in campo discografico. Tra le sue produzioni più celebri vanno citate in particolar modo: “Subzero”, “Phantom Studies” prodotta con il grande amico Marcel Dettman, l’ep “Compression Session” su Ostgut Ton e le numerose uscite della sua etichetta Klockworks fondata sempre in Germania nel 2006.

Lo stile di Ben Klock si contraddistingue per le grandi abilità tecniche ed una peculiare capacità di comprendere ogni tipologia di pista. Proprio per questo, sentiamo di poterci sbilanciare affermando che i suoi set siano riusciti a conquistare i dancefloor più importanti del pianeta. Dal Time Warp ad Awakenings, dal Tomorrowland alle tanto acclamate Boiler Room.

Siamo lieti di annunciarvi il suo ritorno in Puglia dopo diverso tempo. Ci auguriamo che possiate raggiungere il Mandarino Club per ascoltare questo strabiliante artista!

Ad affiancare Ben Klock ci saranno Skizzo, nonché colonna portante del Mandarino, e gli altri resident Gianfranco Troccoli, Slevin e Gianma_BLN. Sarà un evento da non perdere! D’altronde gli organizzatori di questo party sono considerati tra i più attivi in Italia, con feste itineranti in tutta la nazione. Si tratta di Anonima Group, Serious Kitchen e Uncode, visti ormai come una garanzia per i clubbers del nostro paese.

INFO & BIGLIETTI

I cancelli del Mandarino Club apriranno alle ore 23:00.

Potete acquistare il vostro ticket >> QUI