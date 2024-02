Juliet Fox è pronta a presentare il suo nuovo progetto artistico: Velvet Tears è il mix perfetto di musica e moda.

La dj australiana based in UK Juliet Fox presenta oggi la sua nuova traccia “Velvet Tears”. Nata dalla collaborazione con il duo di producer e dj ANDATA, owner del brand Customized Culture, la traccia sarà disponibile sulle piattaforme di streaming dal 1° marzo. L’idea nasce proprio dall’omonima capsule collection, Velvet Tears, che ha preso vita l’anno scorso. Presentata su Instagram da Juliet Fox nell’ottobre 2023, la capsule aveva avuto fin da subito un enorme successo.

Velvet Tears Design

La traccia

Juliet Fox ha ormai reso il suo stile di producing molto chiaro a tutti. Tracce eclettiche, con vocal indimenticabili e sonorità che sanno distinguersi. Velvet Tears non si discosta molto dal suo stile unico, con l’aggiunta delle sonorità più housey del duo tedesco. Juliet Fox e ANDATA hanno saputo dare origine a una delle tracce trance che sarà sicuramente protagonista di molti stage del 2024. La cover riprende la grafica della capsule che era stata creata dalla loro collaborazione per Costumized Culture.

Da oggi, 1° marzo, la produzione è disponibile su Beatport.

Dall’Australia alla Germania: chi è Juliet Fox

L’ascesa particolarmente rapida di Juliet Fox non può che venire da un talento straordinario, consolidato anche con le produzioni per label come Drumcode, Filth On Acid e Kraftek. Juliet è volata da Adelaide – Australia, a Berlino, per dedicare gli ultimi due anni a esplorare nuovi orizzonti musicali e ad approfondire le conoscenze di produzione nel suo studio tedesco. Alla fine del 2020 nasce la sua label TREGAMBE, che da subito fa ballare moltissimi appassionati in tutto il mondo. L’etichetta le ha dato modo anche di riconnettersi con il suo amore per la pittura e la grafica, che cura personalmente. Ecco quindi dove nasce l’ispirazione per collaborare con Customized Culture a una capsule unica.

Juliet Fox & ANDATA

Juliet Fox e gli ANDATA: una collaborazione iconica

Ultimamente ci è sempre più chiaro come l’incontro di producer di diverse nazionalità possano dar vita a progetti artistici che fanno la storia. Non è, ovviamente, la prima volta che produttori italiani fondono le loro sonorità con producer dell’altra parte del mondo, ma è forse una delle prime che un big si confronta con artisti emergenti come, in questo caso, gli ANDATA. Nonostante il loro enorme successo con Customized Culture, l’eclettico duo si cimenta al dj booth solo da qualche tempo. Ciò non toglie che i risultati siano già apprezzati sulle piste che hanno fatto muovere fino a ora. Teoria confermata anche dalle migliaia di streaming che hanno sul loro canale Beatport.

C’è sicuramente del potenziale nei giovani ANDATA. La visione di un’artista affermata come Juliet Fox, che li ha scelti per una collaborazione, non fa altro che accendere, ancora una volta, i riflettori su quanto la cultura underground non faccia distinzioni di alcun tipo.

Alessandra Sola