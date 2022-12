Il pubblico della provincia di Latina è pronto a ritornare in pista al DADA Club a colpi di techno. Prossimo artista in programma: Lory D.

Post pandemia la scena techno italiana è tornata con numerose novità sia in campo artistico che in quello degli eventi.

Abbiamo visto molte realtà, alcune simbolo del clubbing italiano, restare a riposo e altre sono risorte dalle proprie ceneri nonostante le difficoltà. Per ultimo, abbiamo anche visto nascere nuovi format, nuovi party da conoscere e seguire evento dopo evento.

È il caso di Silencio, il nuovo format di eventi, che ha salutato il suo giovane pubblico con un primo evento da paura. Nel primo appuntamento di Silencio, ospitato dalla suggestiva cornice del DADA Club, abbiamo visto sotto le luci stroboscopiche della consolle Dasha Rush e D-Leria.

Due nomi che sanno il fatto loro e che sono riusciti a riaccendere nei clubbers latinensi, quella voglia di saltare a ritmo di techno fino alle prime luci del mattino.

La fame di buona musica del pubblico ha premiato il nuovo format che è già pronto ad offrire un secondo giro.

Tutto è pronto per il 10 dicembre with Lory D

Per il prossimo party i ragazzi di Silencio hanno fatto un’altra scelta artistica mirata e particolarmente azzeccata.

Hanno scelto di gettare in pasto ai leoni della notte, il grande Lory D, patrono assoluto della musica techno italiana.

Lory D, in attività dagli anni 80 è ritenuto il portavoce del Suono Di Roma e fautore, assieme ad Andrea Benedetti, di Sounds Never Seen, ovvero, la prima etichetta techno sperimentale italiana.

Un nome importante, per animare la notte del 10 dicembre in un club altrettanto importante. Difatti il DADA Club un tempo era segnalato sul territorio, come centro nevralgico della musica techno.

Lo stesso Lory D, assieme ai più grandi come Freddy K, ha già pestato la dancefloor del DADA, in tempi più indietro quando il locale portava portava un altro nome.

In poche parole il prossimo party Silencio sarà per molti l’occasione perfetta per liberare un po’ di nostalgia dei mitici anni 90.

L’ambizione di Silencio si è spinta fino alle porte della Capitale, conquistando una finestra infrasettimanale presso il Cielo Terra di Roma.

Il giovedì scaldiamo i motori nel cuore di Roma assieme ad artisti emergenti ma anche affermati della scena laziale. Occasione perfetta per accogliere a braccia aperte il weekend capitolino.

Quest’anno sotto all’albero, ci troviamo Domenico Crisci

Ma i ragazzi di Silencio hanno molti assi nella manica ed uno di questi è Domenico Crisci. L’artista partenopeo, ormai famoso in tutto il mondo, ha spoilerato in maniera bonaria che questo natale suonerà proprio presso il DADA Club di Latina.

Quale regalo migliori per veri intenditori di musica techno?

Per ulteriori info ti invitiamo a leggere l’evento ufficiale.