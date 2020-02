Carl Cox ha collaborato con il luxury brand Zenith per creare un orologio particolarmente lussuoso, con un richiamo esplicito anche alla musica elettronica.

Una figura come Carl Cox è ormai un simbolo per la musica elettronica. Il suo successo e la sua popolarità gli hanno consentito di costruire un impero non soltanto nell’ambito musicale ma anche in quello imprenditoriale. Infatti Cox oggi porta avanti numerose attività commerciali.

Un DJ che è riuscito ad affermarsi anche in ambito sociale e che, oltre a seguire il lavoro delle due etichette Ultimatum Breaks e Intec, riesce a dedicare il proprio tempo a progetti paralleli. Oltre ad attività che investono il campo musicale, Carl Cox è riuscito a dedicare del tempo a settori come quello delle auto di lusso e della moda.

Ed è proprio per questo motivo che Zenith, noto luxury brand nel campo dell’orologeria , ha voluto collaborare con il re dell’elettronica britannico. Durante la Watchweek, svoltasi a Dubai begli scorsi giorni, il brand svizzero ha presentato un’edizione limitata di un orologio, firmata proprio da Carl Cox.

L’orologio presenta delle peculiarità che fanno riferimento al mondo della musica elettronica.

Tra queste ad esempio il design del quadrante dei secondi, che ricorda un vinile. Inoltre, il cinturino ed alcune parti del quadrante sono state infuse in fibra di carbonio. Tale lavorazione permette a questi elementi di illuminarsi al buio, caratteristica particolarmente apprezzata da Carl, rendendo l’orologio l’accessorio perfetto per un vero clubber. Un must have per i fan di Cox.

Tra le caratteristiche del nuovo modello firmato da Carl Cox, anche la resistenza all’acqua fino a 10 atm, anche se non è sicuramente il prototipo di orologio ideale per le immersioni subacquee. Il diametro è di 44 mm e la riserva di batteria è fino a 50 ore.

Volete averlo? Diciamo che non è proprio economico. Infatti il modello è venduto al costo di 17.000 sterline, più o meno corrispondenti a 20.000 euro. E per averlo bisogna correre, visto che ne sono stati prodotti soltanto 200 esemplari. Insomma, Carl Cox ha creato un accessorio accessibile solo ai suoi fan più sfegatati e con le tasche piuttosto piene.

Gli amanti del mondo della notte e soprattutto i fan di Carl Cox possono trovare maggiori dettagli ed informazioni riguardo il prodotto, cliccando qui.