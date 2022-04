Dopo la mancata conferma dell’edizione invernale dovuta all’aumento di contagi avvenuto lo scorso novembre nella capitale catalana, DGTL Barcellona annuncia il suo ritorno nell’estate 2022.

DGTL Barcellona annuncia la fase uno della line up della sua edizione 2022. Dopo la rivelazione della line up completa per la sua edizione di riferimento, quella che andrà in scena ad Amsterdam dal 15 al 18 aprile (come vi abbiamo raccontato QUI) ora è la volta di Barcellona. Si inizierà venerdì 2 settembre nella consueta location del Parc del Forum, terminando nella notte a cavallo tra sabato 3 e domenica 4 settembre 2022. Dopo l’annullamento last-minute dell’edizione invernale programmata per novembre dovuto alla progressiva crescita dei contagi e al conseguente rinforzo delle restrizioni, finalmente anche il DGTL ritorna nella Città Condal con una line up di tutto rispetto.

In questa prima ondata di nomi si distinguono infatti quelli di Ben Klock, Dax DJ, Dj Boring, Margaret Dygas, Cora Novoa, Hunee, I Hate Models, Kobosil, Kink live, Palms Trax, SNTS, Maya Jane Coles, Jeremy Underground, Regal, Mama Snake, Satori live, Sam Paganini, Virginie aka Vir e molti, moltissimi altri.

Vi ricordiamo inoltre che il DGTL è un evento fortemente impegnato nella salvaguardia del pianeta: ogni anno infatti il festival nelle sue edizioni di Amsterdam, Barcellona, Tel Aviv e San Paolo adotta una politica di impatto il più vicino possibile allo zero, incentivando il riciclo e riducendo al minimo le emissioni di C02. Non per questo però mancheranno gli spettacoli di luci e colori che da sempre sono il marchio di fabbrica del festival: le installazioni artistiche fatte con materiali di scarto e i visual show saranno parte integrante dell’evento durante le esibizioni dei migliori dj e producer del momento.

Per tutte le informazioni sulla versione estiva di DGTL e la prevendita dei biglietti vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale della versione catalana del festival (QUI).