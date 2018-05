Il duo francese Justice, meglio raffigurato come Jus†ice, ha annunciato che questa estate rilascerà un nuovo album intitolato “Woman Worldwide”.

Il power duo electro composto da Gaspard Augé e Xavier de Rosnay torna a far parlar di sé. Nei giorni scorsi infatti, durante un live streaming esclusivo, i Justice hanno annunciato che rilasceranno un’emozionante nuova versione del loro più recente album “Woman“. Il titolo di questo nuovo LP sarà “Woman Worldwide” ed essenzialmente si tratterà di una rivisitazione del loro album del 2016.

L’album originale “Woman” è stato rilasciato nel Novembre del 2016, da allora il gruppo alla corte della Ed Banger Records (fondata da Busy P, editore di Plastic Dreams) ha fatto un lungo tour di date live in tutto il mondo. Durante le loro esibizioni in questo tour i Justice hanno proposto buona parte della loro discografia, dalle pietre miliari che li ha resi famosi ai brani più recenti, miscelando queste tracce insieme: dal vecchio al nuovo, dal nuovo al vecchio in un impetuoso vortice di sonorità.

Si dice che Gaspard e Xavier siano rimasti ispirati da questo processo di mixing a tal punto da aver eseguito delle nuove versioni live sui vari palchi che li ha ospitati in questo tour.

La conseguenza? La coppia entusiasta è tornata nello studio di Parigi con le registrazioni degli spettacoli, ha perfezionato e riperfezionato le tracce proposte e il risultato è la nascita di “Woman Worldwide“.

A differenza degli album live già presenti nella loro discografia (‘A Cross The Universe‘ e ‘Access All Arenas‘), ‘Woman Worldwide‘ assomiglierà più ad un vero e proprio album in studio piuttosto che ad un perfezionamento delle registrazioni dal vivo.

Tracklist:

1. ‘Safe and Sound’

2. ‘D.A.N.C.E.’

3. ‘Canon’ x ‘Love S.O.S.’

4. ‘Genesis’ x ‘Phantom’

5. ‘Pleasure’ x ‘Newjack’ x ‘Helix’ x ‘Civilization’

6. ‘Heavy Metal’ x ‘DVNO’

7. ‘Stress’

8. ‘Love S.O.S.’

9. ‘Alakazam!’ x ‘Fire’

10. ‘Waters of Nazareth’ x ‘We Are your Friends’ x ‘Phantom 2’ x ‘Alakazam!’

11. ‘Chorus’

12. ‘Audio, Video, Disco’

13. ‘Stop’

14. ‘Randy’

Bonus track: 15. ‘D.A.N.C.E.’ x ‘Fire’ x ‘Safe and Sound’

“Woman Worldwide” Sarà distribuito a partire dal 24 agosto 2018.