Anche quest’anno torna LazioSound, l’iniziativa che punta alla valorizzazione delle eccellenze musicali del Lazio.

Il LAZIOSound è tornato con la sua quarta edizione e con lo stesso obiettivo di sempre: sostenere la musica under 35.

Dopo il successo riscontrato nelle scorse edizioni che hanno coinvolto circa 5000 artisti e finanziato più di 30 produzioni musicali, 50 tra concerti e tour in Italia e all’estero, il progetto è pronto a puntare i riflettori sui giovani artisti del territorio.

In che modo? Attraverso un programma di 12 mesi di occasioni: live, tour, formazione, confronti con professionisti di prima fascia del settore e, come consuetudine, una call aperta a tutti gli emergenti producer e musicisti under 35 residenti o domiciliati nel Lazio, LAZIOSound Scouting.

Ma il LAZIOSound è più di una scommessa sui giovani talenti del territorio. Difatti le scorse edizioni sono state accompagnate da iniziative come 3 edizioni del campus e 2 del festival ai piedi del Castello di Santa Severa.

(c)LAZIOSound Festival.

L’edizione odierna offre a band, compositori, cantanti e musicisti tra i 14 e i 35 anni, la possibilità di accedere ad un importante percorso di crescita. Una vera e propria occasione d’oro, per poter avere la possibilità di trasformare la loro passione in una vera e propria professione.

Sei le categorie coinvolte

Il progetto prevede sei categorie: Jazzology, Urban Icon, Songwriting Heroes, I Love Mozart, God is a Producer e Borderless. In questo modo, sarà più semplice raggiungere capillarmente l’intero territorio regionale, valorizzandone le risorse e la creatività.

Per quanto riguarda gli emergenti che si occupano di elettronica, dance, EDM e techno, potranno concorrere nella categoria God is a Producer. Mentre, per la sperimentazione senza categorie, con uso di strumenti riciclati, ensemble fuori dal comune, potranno confrontarsi nella categoria Borderless.

Per partecipare a LAZIOSound scouting 2023 è necessario inviare online la propria domanda di partecipazione a LAZIOSound_CALL FOR ARTISTS.

Sarà possibile inoltrare la domanda attraverso il portale di LAZIOSound fino alle 23:59 del giorno 19 febbraio 2023.