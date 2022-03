Torna LAZIOSound e, con esso, i tanti artisti pronti a farsi conoscere. Un evento che ha il sapore di ripartenza collettiva.

Il 2022 sembra essere davvero l’anno della ripartenza. Stiamo assistendo ad un graduale ritorno alla vita – tanto nei club, quanto per gli eventi dal vivo. Tutto questo fino a qualche mese fa, non era cosa nemmeno lontanamente immaginabile, eppure stiamo ripartendo (finalmente).

Riprendono anche i consueti appuntamenti che negli anni ci hanno accompagnato: oggi vi parliamo di LAZIOSound.

Questo evento nasce dalla voglia di portare sulle luci della ribalta i giovani talenti musicali del Lazio. Parola d’ordine? Semplice: nessun limite! Ebbene si, perché vero protagonista dell’evento sarà la musica in tutte le sue sfaccettature – dal rock al rap, dal classico fino alla musica elettronica.

Mai come in questo momento, la funzione di eventi come LAZIOSound è fondamentale nel panorama musicale. Il motivo è facilmente comprensibile, infatti, oltre ad essere meta per A&R di tutta la discografia – poiché frequentato da tantissimi giovani talenti – eventi come questo rappresentano un autentico segnale di ripartenza. Una riapertura che parte dal basso: si (ri)parte dalla dimensione regionale, certo, ma questo contribuisce a dare vigore a tutta la scena italiana.

In più, il fatto che eventi come LAZIOSound stiano prendendo sempre più piede all’interno del contesto nazionale è un segno importante anche dal punto di vista socio-culturale: significa riconoscere alla musica il proprio ruolo all’interno della società, il suo essere un linguaggio intergenerazionale. Giunto alla terza edizione, LAZIOSound è un evento realizzato da Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, nell’ambito del programma regionale delle Politiche Giovanili “GenerAzioni: la Regione per i Giovani”. Ciò è stato possibile anche grazie al sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili – coordinato da Lorenzo Sciarretta, delegato del Presidente alle Politiche Giovanili.

LAZIOSound: come partecipare?

Chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, potrà farlo tramite il portale di LAZIOSound. Una volta completata l’iscrizione si riceverà una mail dall’indirizzo laziosound@regione.lazio.it. Per scoprire tutti i premi, potete consultare questa pagina.

Tanti gli artisti in gara e tantissime le figure professionali del settore che parteciperanno come giudici: la producer e musicista Eva Geist e Andrea Esu per God is a Producer e l’eccentrico drummer Dario Rossi e Paulonia Zumo per Borderless, Davide Dose, direttore artistico di LAZIOSound 2022, Dunia Molina, Blond Records, Isabella Di Cola, ATCL – Associazione Teatrale tra Comuni del Lazio. Ancora Mario Ciampà e la cantante di fama internazionale Chiara Civello per Jazzology, Sine, producer di artisti come Coez e Noyz Narcos; Cristiana Lapresa per Urban Icon; la nuova voce del cantautorato Fulminacci e Romina Amidei per Songwriting Heroes, il violoncellista di fama internazionale Enrico Dindo e la compositrice Silvia Colasanti per I Love Mozart.

Un team d’eccezione per un evento che si prospetta essere unico nel suo genere. Non resta che iscriversi e partecipare!