DJ Lil Louis torna in Italia per una serata-evento per celebrare la house music al Q Club di Milano.

Venerdì 1 marzo 2024, segnerà un capitolo fondamentale per gli amanti della musica house. Il Q Club di Via Padova 21 sarà il palcoscenico del ritorno in Italia del leggendario DJ Lil Louis, riconosciuto come il padre fondatore della musica house e pioniere della Chicago House.

Lil Louis, protagonista di una carriera che abbraccia quasi cinquant’anni, ha oltrepassato le critiche e guadagnato ammirazione grazie alla sua audace introduzione della musica disco a Chicago. Nel 1977, ha lasciato il segno organizzando il primo “Rave” al mondo: un evento che ha scosso le fondamenta della scena musicale e contribuito alla nascita della House Music. La sua innovazione nel DJing, attraverso gli “edits”, è stata una pietra miliare nella definizione del genere.

La carriera di Lil Louis è stata segnata da successi iconici, con il brano “French Kiss” che ha venduto oltre 6 milioni di copie, consolidandolo come l’artista dance più venduto di sempre. Collaborazioni con giganti della musica come Jay-Z, Lil Kim, Babyface e colonne sonore di film come “Jason’s Lyrics” e “Woo” hanno ulteriormente arricchito il suo percorso artistico.

Lil Louis sta portando in giro per il mondo “The 49 Tour Intimates“, un tour che va oltre le esibizioni. Oltre alle date nei club, questo tour è arricchito da eventi speciali concepiti da Louis per celebrare la sua carriera. Gli incontri intimi, limitati a locali selezionati, mirano a raggiungere i fan in luoghi più personali e meno convenzionali.

Una lineup eclettica e coinvolgente

La serata al Q Club promette una varietà musicale senza precedenti. Oltre a Lil Louis, la lineup presenta Andrea Fiorito, DJ e produttore di Bari noto per i suoi set che spaziano dalla disco alla techno. Con collaborazioni con leggende come Underground Resistance, Derrick May e Mike Huckaby, Fiorito è una figura di spicco nella scena dance pugliese e internazionale. A chiudere la serata ci saranno Pentola, DJ pugliese residente a Milano, e Wasa, giovane DJ del collettivo Gutter.

Pentola regalerà un set ispirato alle sonorità cosmiche del panorama house statunitense degli anni ’90, mentre Wasa porterà la sua fresca energia dopo aver già conquistato altri club milanesi come Santeria ed EST x Bravissimi Ragazzi.

DJ Lil Louis: na notte per celebrare la House Music

L’evento al Q Club è molto più di un concerto, è un’esperienza completa che celebra la storia e l’innovazione della House Music. Con DJ Lil Louis come protagonista e una lineup eclettica di artisti, questa notte si preannuncia come un momento indimenticabile per gli appassionati della musica e della cultura house italiana. Non perdete l’opportunità di essere parte di questa straordinaria celebrazione musicale e storica.