Maceo Plex e Mathew Johnson contribuiscono all’uscita di “Views of A Room”, l’album contenente i remix dell’ultimo lavoro di Rone.

Il 24 Aprile 2020 Rone rilascia “Room With A View“, lavoro commissionato per un’esibizione al Théatre du Chatelet di Parigi del Balletto Nazionale di Marsiglia. L’album è stato composto dall’artista francese durante una permanenza nella casa della scrittrice George Sand, al tempo compagna di Fredric Chopin, dove è esposto il pianoforte dello stesso compositore.

L’album contiene tredici tracce e attraverso le sue tracce possiamo ascoltare un mix di elettronica, beat melodici ed influenze classiche e il suo intento è “contemplazione del mondo esterno attraverso la finestra, meditando sul percorso pericoloso che l’umanità ha intrapreso“, come riporta un comunicato.

Il prossimo 4 dicembre il musicista francese rilascerà “Views of A Room”, il suo album originale visto da una prospettiva diversa, quella degli artisti di fama internazionale che hanno collaborato ai remix contenuti in questa nuova uscita, che sarà in edizione limitata di sole cento copie. Alcuni remix sono stati già pubblicati ed è possibile preascoltarli su Bandcamp, ma la cosa più interessante sono i nomi: Plaid, Ulrich Schnauss, Maceo Plex e Mathew Jonson.

Questi lavori contengono un cambio totale di prospettiva dell’opera originale, dando spazio a nuove invenzioni dei pezzi originali, guardando sempre dalla finestra del loro studio.

Il disco è pubblicato per InFiné e sarà disponibile sia in vinile che in versione digitale. L’acquisto della versione digitale consente di ottenere cinque tracce in anticipo e le restanti alla data di release.

Tracklist:

Lato A

A1 Babel (Maceo Plex Remix)

A2 Ginkgo Biloba (Loraine James Remix)

A3 Room With A View (Plaid Remix)

A4 Nouveau Monde (Mathew Jonson Remix)

Lato B

B1 Nouveau Monde (Ulrich Schnauss Remix)

B2 Room With A View (Kmru Remix)

B3 Esperanza (Dj Lostboi I Could Live in Hope Remix)