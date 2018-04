Abbiamo cercato di individuare i migliori festival italiani dell’estate 2018, tra realtà affermate e piacevoli sorprese, la scena dei festival estivi è tutt’altro che irrilevante in Italia.

Ecco la nostra selezione dei migliori festival italiani che andranno in scena durante la prossima estate: ve li proponiamo in rigoroso ordine alfabetico.

Astro Festival

Nonostante sia un festival “solamente” di dieci ore e nonostante la line up sia incompleta, Astro Festival può entrare con tutta tranquillità nella nostra disamina.

Dopo l’annuncio del visionario britannico Jon Hopkins, che si esibirà live al festival che si terrà al Circolo Magnolia il prossimo 30 giugno, sono arrivati altri nomi a rinforzare un’incredibile line up: Boys Noize, Âme, Ross From Friends, George FitzGerald e Gigi Masin.

Se non bastasse la qualità degli ospiti proposti e il fatto che, fatta eccezione per Boys Noize, tutte le esibizioni saranno live, sappiate che ci saranno nuove aggiunte alla line up. Qui maggiori info e link utili per l’acquisto dei biglietti.

Distretto 38

Il Trentino-Alto Adige è una regione spesso trascurata e sottovalutata quando si tratta di musica elettronica. C’è un gruppo però, quello del Centro Servizi Culturali S. Chiara e di Distretto 38, che tiene viva la scena trentina in maniera coraggiosa e superlativa .

Per il terzo anno si terrà il festival Distretto 38, che porta a Trento e a Rovereto il meglio della musica elettronica a prezzi estremamente competitivi e in contesti innovativi.

Mercoledì 16 maggio DJ/rupture terrà una conferenza nell’aula magna dell’Università di Scienze Cognitive, a Rovereto, e si esibirà in un dj set alla Casa d’Arte Futurista Depero la sera stessa. Giovedì 17 maggio saranno le performance di Fennesz & Lillevän e Borut Cvajner a intrattenere la platea dell’auditorium Fausto Melotti di Rovereto.

Venerdì 18 e sabato 19 ci si sposta al Teatro SanbàPolis di Trento per i dj set di Omar S, Capofortuna, Lefto e Modeselektor. Infine, domenica 20 maggio Dj Khalab si esibirà all’interno del MuSe, l’avanguardistico museo delle scienze di Trento progettato dall’architetto italiano Renzo Piano.

FAT FAT FAT Festival

Altro evento di cui non si può non parlare. A differenza della precedente edizione del FAT FAT FAT Festival, però, si svolgerà su tre giornate, dal 3 al 5 agosto prossimi.

Recentissima la seconda ondata di annunci, che ci offre la line up completa: Floating Points, Larry Heard aka MR Fingers (live) Ben UFO, Ge-ology, Egyptian Lover, Madlib​, Dego & Kaidi Tatham (live), Marcellus Pittman, Sadar Bahar​ & Lee Collins, Jolly Mare​, Patrick Gibin, Native, Jaxx Madicine​, Jaren​ (live) Bradley Zero, LTJ Xperience, Nu Guinea (sia live, sia dj set), Baby G, Molinaro e Volcov, che presenterà il progetto From The Archive, anch’esso di quattro ore.

Negli scorsi anni il festival che si tiene in provincia di Macerata, tra Morrivalle e Corridonia, si è costruito un certo prestigio nella scena italiana, nonostante sia nato appena due anni fa. Tra gli ospiti delle scorse edizioni, infatti, figurano nientemeno che Moodymann, Omar S, Nightmares On Wax, Awesome Tapes From Africa, Tama Sumo, Jayda G, Motor City Drum Ensamble, Theo Parrish, Soichi Terada e molti altri.

Un assaggio di FAT FAT FAT, di cui potete trovare più dettagli qui, lo potrete avere il prossimo 2 giugno al Reasonanz di Loreto, in occasione di VEG VEG VEG.

Kappa FuturFestival

Riguardo al festival di Torino, sicuramente il più conosciuto e altisonante d’Italia, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento della line up e alla nostra disamina della strumentazione utilizzata nella scorsa edizione.

Qui, invece, il link all’evento ufficiale su Facebook.

Lattexplus Festival

Lattexplus Festival torna con la seconda edizione del proprio festival. I prossimi 8 e 9 giugno infiammeranno il parco di Villa Solaria Moodymann, Maceo Plex, Hunee, John Talabot, Roman Flügel, Antal, Josey Rebelle, Elena Colombi, Mirko Casalini e Samuele Pagliai aka Bakerboy.

Più sotto il video dei momenti salienti della scorsa edizione, che ha visto protagonisti, tra gli altri, Awesome Tapes From Africa, Ellen Allien, Jeremy Underground, Octave One e Palms Trax.

Qui, invece, troverete più informazioni riguardo all’edizione 2018.

Nevalon

Arriviamo a quello che è senza dubbio il festival che si tiene nella cornice più suggestiva e prestigiosa. Il Nevalon, infatti, si tiene nella fortezza di Montalcino, costruita più di seicento anni fa nel cuore di una meravigliosa regione come la Toscana.

Dopo averci abituato a ospiti di enorme spessore nelle scorse edizioni, quest’anno Nevalon proporrà Ben Klock, Juan Atkins, Moritz von Oswald, DJ Pete, LF58 (Neel e Filippo Scorcucchi), Mystic Jungle Tribe, Massimo Amato e Rawmance. Il tutto nella due giorni di sabato 9 e domenica 10 giugno.

Maggiori informazioni qui.

Ortigia Sound System Festival

Cinque giorni di festival per il quinto anniversario del festival che si tiene in un’altra cornice meravigliosa: l’isola siciliana di Ortigia.

Dal 25 al 29 luglio prossimi si alterneranno alla console dell’Ortigia Sound System James Holden & The Animal Spirits, Erlend Øye, Omar Souleyman, Kamaal Williams, Call Super, Bad Gyal, Dan Shake, Or:la, Mafalda, Flohio, Deena Abdelwahed, Nathan Micay, Tasker, Mystic Jungle, Nu Guinea e Filippo Zenna.

Nessuna sorpresa per l’offerta artistica di altissimo livello, visti gli ospiti delle scorse edizioni: su tutti Palms Trax, Mount Kimbie, Avalon Emerson, Red Axes e Young Marco.

Polifonic

Ecco un altro festival di grandissima risonanza e dalla line up di enorme spessore. Il Polifonic si sta indubbiamente imponendo come una delle realtà più notevoli e di qualità dell’intero panorama dei festival italiani.

Carl Craig, John Talabot, Mano Le Tough, Hunee, Gerd Janson, Tama Sumo, Job Jobse, Lakuti, Dekmantel Soundsystem, Phase Fatale, Hunter/Game, Dino Sabatini, Elena Colombi e moltissimi altri artisti si esibiranno a Monopoli e nella Valle d’Itria i prossimi 27, 28 e 29 luglio. Alcuni nomi sono ancora da annunciare.

Sticker Mule Festival

Apparat, Derrick May, DJ Koze, Ellen Allien, Lil’ Louis, Lindstrøm, Young Marco: questi sono i primi nomi annunciati da Sticker Mule, festival giunto alla seconda edizione che si terrà dal 29 giugno al primo luglio prossimi a Pineto, località marittima in provincia di Teramo, in Abruzzo.

L’anno scorso il festival fu inaugurato alla grandissima, con nomi del calibro di Kerri Chandler, Carl Craig, Mr Scruff, Sadar Bahar, Prins Thomas e Moscoman e l’apprezzamento di avventori e addetti ai lavori. Anche per questo motivo ci si possono aspettare delle importanti aggiunte alla line up dell’edizione 2018.

Qui l’evento su Facebook.

Terraforma

Nello stesso periodo dello Sticker Mule (29-30 giugno e 1 luglio), ma qualche centinaio di chilometri più su, si terrà quello che può essere considerato come il più interessante e avanguardistico festival estivo italiano.

Nello splendido contesto di Villa Arconati, poco distante da Milano, Terraforma ospiterà Donato Dozzy, Jeff Mills, Paquita Gordon, Powder, Don’t Dj, Imaginary Softwoods, Lanark Artefax, Nkisi, Konrad Sprenger, Mohammad Reza Mortazavi, Plaid & Felix’s Machines, PLO Man, Rabih Beaini, Valentino Mora, Vladimir Ivkovic, Byetone e Batu.

Il tutto, in pieno spirito Terraforma, si svolgerà nell’ottica della sperimentazione e della sostenibilità. Anche in questo caso, vi lasciamo al nostro approfondimento.

The Djoon Experience

Alle porte della sua quarta edizione, The Djoon Experience si impone come una delle rassegne dalla line up più raffinata e squisita in assoluto. Nella meravigliosa isola di Favignana, dal 31 maggio al 4 giugno saliranno alla console del festival decine e decine dei migliori artisti House, Disco, Afro e dintorni.

Terrence Parker, , Jus-Ed, Jamie 3:26, Mr Raoul K, Manoo, Rahaan, Byron The Aquarius, Tama Sumo & Lakuti, Chaos In The CBD, Borrowed Identity, Josey Rebelle, Demuja, Mr Mendel e moltissimi altri vanno a comporre un roster che raramente si ha l’occasione di vedere in territorio nazionale, anche se l’organizzazione dell’evento è francese.

Qui maggiori info e di seguito l’aftermovie della scorsa edizione.

VIVA! Festival

La Valle d’Itria si dimostra una meta azzeccatissima per la prossima estate. Oltre al Polifonic, infatti, qui si terrà anche il Viva! Festival. Se il Terraforma è indubbiamente il format estivo più sperimentale, Viva! nasce anche dagli ideatori di Club To Club, una delle rassegne più apprezzate e innovative della scena invernale.

Dal 4 all’8 luglio si alterneranno sui palchi del festival (in ordine alfabetico) Anthony Naples, Arca, Awesome Tapes From Africa, Call Super, Carla Dal Forno, Equiknoxx ft. Shanique Marie, Goldie, Helena Hauff, Iceage, Jamie xx, John Maus, K Á R Y Y N, Laurel Halo, Nicola Conte & Gianluca Petrella, Nu Guinea, Sampha, STILL e The Black Madonna.

Per avere maggiori informazioni riguardo alle precise location e ad altri dettagli, vi rimandiamo all’evento ufficiale.

Ma non finisce qui…

Tra i migliori festival italiani che si svolgeranno nei prossimi giorni oppure durante l’estate 2018, ce ne sono molti che non hanno ancora annunciato la propria line up. Tra questi sono sicuramente da menzionare l’HIDE Festival di Genova, che al momento ha annunciato solamente Raffaele Attanasio, il calabrese Somewhere e Spring Attitude, che avrà luogo a settembre ma prima porterà a Roma Floating Points, Siriusmo, Not Waving e diversi altri artisti.

Sarà, invece, Crime Fest a portare per la prima volta alle celebri Cave di Gallipoli il celeberrimo Jeff Mills, che vi si esibirà il prossimo 5 agosto.

In conclusione, sono da menzionare alcuni eventi che porteranno dei nomi di enorme fama e importanza in Italia. Shade ospiterà alla fiera di Bergamo Apollonia, Chris Liebing, Green Velvet, Ilario Alicante, Marco Carola, Mihalis Safran e Marco Faraone. Quest’ultimo sarà presenta anche al Decibel Open Air di Firenze, in compagnia di Paul Kalkbrenner, Carl Cox e Nina Kraviz.

Rimanendo a Firenze, Ilario Alicante sarà protagonista assieme a Voiski di Nextech, festival che si terrà il 26 maggio alla Fortezza da Basso. Altro festival fiorentino è il Sunflower, in occasione del quale suoneranno Mathew Jonson & Isis Kuaygarond aka Mr. & Mrs. Jonson, Armonica, Alessio Pagliaroli, Romano Alfieri, Philipp & Cole e David Brilli.

un estratto di una passata edizione di Shade Music FestivalLine up decisamente consistente anche per il Music Inside di Rimini, che inizierà tra poche ore e sarà infiammato dalle sonorità di Loco Dice, Dixon, Dax J, Jackmaster, Santè b2b Sidney Charles, Levon Vincent, Dj Koze e altri artisti di fama internazionale.

Manca davvero poco anche al One Day Music di Catania, che il primo maggio unirà l’elettronica di Boys Noyze, Stephan Bodzin, Joris Voorn, Sam Paganini e Musumeci a performer Rap/Hip Hop. Stesso giorno e stessa città per VRSN Festival, che conterà su Len Faki, Blawan e Z.i.p.p.o.

Con ogni probabilità si terrà anche quest’anno il Nature Beat di Viterbo, l’unico festival puramente Techno di una certa portata in Italia. L’anno scorso erano stati Dave Clarke, Function, Luke Slater, Perc, Ansome, Robert Hood e molti altri i protagonisti.

Per quanto riguarda il Veneto, il nome che si fa più notare è quello del Castello Scaligero di Villafranca di Verona, che il prossimo 9 giugno ospiterà Richie Hawtin, Joseph Capriati, Ben Klock e Daniel Avery. Poco distante, a Vicenza, troviamo il Lumen, che non ha ancora annunciato ospiti ma che non ha mai deluso le aspettative negli scorsi anni.

In occasione dello Sherwood Festival di Padova, Ellen Allien e Derrick May si occuperanno di intrattenere il pubblico di Altavoz De Dia il prossimo 23 giugno. Si distingue, invece, per una location decisamente suggestiva l’Aperitivo Al Verde di Villa Caprera, a Treviso, che offrirà sonorità asiatiche e sud-americane nelle prossime date del 22 luglio e del 16 settembre.