Andiamo alla scoperta di Nethern Realm. Un progetto originale ed innovativo, che prende vita dalla mente di Andrea Darse.

Nethern Realm è innovazione. Un progetto che punta, attraverso la qualità ed il digitale, a portare uno stile nuovo, un’ideologia che nel nostro paese non si trova. Musica, arte, moda e tanto altro. Approfondiamo Nethern Realm dall’interno, grazie alle parole del fondatore e owner, Andrea Darse.

Nato nel febbraio del 2022, Nethern Realm sorge dalla volontà di portare in Italia un’espressione artistica che troviamo affermata nel resto d’Europa, principalmente in Germania. Ed è proprio da Berlino che partiamo, dove Darse ha vissuto parte della sua vita. Storica capitale dell’elettronica che negli ultimi 30 anni ha rivoluzionato la visione di un genere.

“Volevo portare un qualcosa che ricordasse Berlino, però rivisitato in chiave italica.” Darse

Nethern Realm assume valore grazie alla sua proposta poliedrica. Come possiamo evincere dalle parole del suo fondatore, siamo in grado di distinguere tre differenti macro categorie di Nethern; strettamente legate tra loro. Un macchinario che funziona data la coincidenza degli intenti, che porta la qualità del progetto ad un livello mai visto in Italia.

Tre macro categorie dunque che assumono l’identità di: organizzazione di eventi, NFT community, ed etichetta discografica.

Organizzazione di eventi

Nethern Realm entra in scena il primo sabato di ogni mese, per quello che riguarda il clubbin’. Partiti lo scorso ottobre, si arriverà fino a maggio 2023. I loro eventi, denominati ISSUE, hanno come cornice il club Caracol, nel pieno centro di Pisa. Uno dei club più dark della Toscana, nel quale prenderanno vita le esibizioni di artisti internazionali e producer emergenti, seguiti dal consueto closing di Darse. La selezione alla porta, è un elemento che aiuta a preservare la sicurezza all’interno del locale, data anche la qualità della proposta artistica e del ticketing che supera la media degli eventi di Pisa e dintorni. Ma Nethern non si ferma progettualmente nei confini del clubbing. La loro presenza si conferma attiva anche nel mondo della moda.

“Vogliamo associare molto il discorso del fashion al nostro progetto, perché ci sentiamo fortemente legati anche a questo settore. Ci piacerebbe accostare la nostra musica a quello che è il mondo della moda.” Darse

NFT community

Nethern Realm offre l’opportunità di acquistare opere d’arte digitali esclusive su appositi siti NFT. L’intuizione, come detto in precedenza, è la correlazione, in questo caso tra il mondo NFT e l’organizzazione di eventi. In corrispondenza di ogni evento viene presentata una nuova opera. Una volta acquistato il biglietto, insieme ad esso, il partecipante riceverà l’opera in alta definizione, e a sua volta il link per accedere alla piattaforma così che, se il cliente fosse interessato, potrà acquistare con tanto di certificazione l’opera in questione, nella massima definizione disponibile. Inoltre all’interno del Caracol sono proiettati su numerosi banner altre opere digitali, tra cui quelle relative agli eventi passati, con annesso il QR code che ci indirizza immediatamente al sito per acquistare l’opera. L’acquisto di una delle opere da all’acquirente l’ingresso gratuito per tutti gli eventi successivi, oltre che due vip pass.

Etichetta discografica

Data la giovane età del progetto, Nethern Realm come etichetta discografica ancora deve prendere ufficialmente vita, visti anche gli importanti sforzi che ci sono dietro una label. In questo caso la linea guida è netta: la volontà è di optare su nomi che già sono affermati nel panorama dell’elettronica. La partenza è programmata tra settembre e ottobre 2023, con l’idea di scuotere da subito il pubblico grazie ad un various artists.

Il docufilm

Altro progetto in programma per Nethern Realm è la realizzazione di un docufilm che avrà come protagonista il club, l’organizzazione degli eventi, il dietro le quinte della vita di Nethern. Un prodotto che racconti la storia, quello che il progetto è e ciò che si sta creando.