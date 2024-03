Ortigia Sound System APS ha annunciato l’attesissima line up della nuova edizione del festival che avrà luogo dal 1° al 4 agosto nell’isola di Ortigia a Siracusa.

La proposta di Ortigia Sound System APS, l’organizzazione culturale che produce il festival, nasce in simbiosi con le peculiarità del luogo che ospiterà Ortigia Sound 2024. Anche quest’anno infatti, tradizione e innovazione si incontreranno in Sicilia: non solo una splendida cornice ma parte integrante del festival.

In consolle si alterneranno artisti del calibro di Donato Dozzy, David August, Blawan e Holy Tongue. Una proposta musicale speciale che promette di essere l’unione sincretica tra le espressioni artistiche più interessanti della scena musicale contemporanea.

La suggestiva location rende infatti l’Ortigia Sound 2024 un unicum nel panorama mondiale. Il suono della storia permea tra le strade dell’isola e si intreccia con una proposta musicale che ogni anno rende il festival una delle mete preferite dai clubbers. L’occasione perfetta per partire alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi d’Italia e del mondo, senza rinunciare ad una buona dose di clubbing di qualità.

Lo speciale opening party del festival ospiterà alcuni grandi nomi della scena mondiale. Tra questi John Gomez, Tako e Orpheu The Wizard, nome di spicco della scena underground di Amsterdam e co-fondatore di Red Light Radio. All’insegna dell’innovazione saranno invece i set B2B di Kia e livwutang, tra le producers più interessanti del momento. Protagonista dell’opening party anche il sound versatile ed eclettico di Djrum e upsammy che si esibiranno anche loro in B2B.

Attesissimo lo showcase di Spazio Disponibile, l’etichetta di Donato Dozzy e Neel. Il DJ e producer romano, che di recente ha pubblicato il suo nuovo album “Magda“, è tra gli headliner di questa edizione e si esibirà nella notte tra sabato e domenica nell’Anapo Stage. Insieme a lui, in occasione dell’Ortigia Sound 2024, arriveranno in Sicilia anche DJ Red e Kangding Ray, che si esibirà in uno speciale set B2B con Neel, parte di Voices From The Lake insieme all’amico e collega Donato Scaramuzzi, a.k.a. Donato Dozzy.

La proposta musicale dell’Anapo Stage di venerdì è invece affidata allo showcase dell’etichetta TraTraTrax, curato da Verraco. Il producer colombiano condividerà la console con Object. Con loro anche Lechuga Zafiro (live) e Shannen SP.

Nel contesto unico di Ortigia, che ha ottenuto dall’UNESCO il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità, la proposta musicale si intreccia con l’attenzione al territorio e alla sua storia. La direzione creativa pone infatti l’accento sull’aggregazione culturale che determina le ragioni antropologiche del fascino della Sicilia.

Una stratificazione eterogenea ancora in via di sviluppo a cui contribuiranno anche gli ospiti di Ortigia Sound 2024. Tra questi Jubran, esponente della scena musicale arabo-palestinese e curatrice della residenza artistica realizzata in collaborazione con Zō Centro Culture Contemporanee. Per l’occasione si esibiranno anche la bassista Nina Hoppas e il sassofonista Mario Gabola.

Il live set di Blawan porterà sull’isola siracusana le tipiche sonorità della scena britannica, mentre il sound mediorientale sarà al centro del nuovo live A/V di David August, che si esibirà insieme a MFO. In line up anche ojoo, DJ nata in Marocco residente a Bruxelles, che porterà in Sicilia la sua personale fusione tra dancehall e dub.

Presenti anche Aho Ssan, nuova stella di Other People, l’etichetta di Nicolas Jaar, e Antonina Nowacka, vocalist e sound artist polacca. Grande ritorno per KOKOKO! che proporrà il suo nuovo live e album in uscita su Trasgressive. Anche Pattern è pronto a sorprendere il pubblico con il suo nuovo live A/V.

I Two Night Main Stage tickets e i Single Tickets sono diponibili su DICE, partner ufficiale del festival. Puoi acquistare il tuo ticket qui.

Per ulteriori informazioni visita il sito.