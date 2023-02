Se c’è un libro che tutti gli amanti della musica elettronica hanno letto (tutti, ma proprio tutti, anche quelli a cui leggere non piace), è “Mondo Techno”.

La pubblicazione a cura di Andrea Benedetti, che dal 2006 prende per mano le nuove generazioni di clubbers e le porta in un viaggio alla scoperta della vera storia della techno. Dal 2006 ad oggi, il successo legato a “Mondo Techno” si è diffuso a macchia d’olio, al punto da riuscire ad ottenere anche una prima ristampa del testo, nel maggio 2018.

Nonostante il libro fosse il primo in Italia ad occuparsi della storia della Techno di Detroit e della sua diffusione nel bel Paese, rischiava di scomparire da lì a breve a causa del fallimento della casa editrice.

Sarebbe stato sicuramente un vero peccato fermare l’ascesa di questo progetto che, nel corso del tempo, ha coinvolto un pubblico sempre più vasto.

Infatti, la pubblicazione ha appassionato anche i clubber più navigati che, grazie alle parole di Benedetti, hanno ripercorso le fasi più salienti della globalizzazione dell’elettronica. Anche se l’autore nelle sue pagine ha lasciato largo spazio alla scena partenopea, così come a quella romana.

Tuttavia, il libro restava bloccato in una diatriba legale, posto al centro di una spirale di eventi da cui difficilmente sarebbe riuscito ad uscire.

“Nello stesso anno Ebbi una proposta da Pablo Pistolesi aka Pablito El Drito di realizzare un nuovo libro sulla Techno su Agenzia X, la storica casa editrice di controcultura di Milano di Marco Philopat.

Mentre il libro era in lavorazione proposi ad entrambi di ristampare anche Mondo Techno, la prima edizione anche senza CD, per poter fare in modo che il libro restasse vivo in un catalogo editoriale serio e attivo.”

Andrea Benedetti