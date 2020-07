Uscirà il prossimo autunno sotto uno dei suoi alias principali il nuovo LP di Dominick Fernow

“Persian Pillars Of The Gasoline Era” è il titolo del nuovo album di Vatican Shadow, uno degli pseudonimi più famosi del dj/producer Dominick Fernow, conosciuto anche come Prurient e Rainforest Spiritual Enslavement. Dopo numerose pubblicazioni sulla sua label più prolifera, la Hospital Productions, il nuovo LP è stato annunciato per il 18 settembre ed uscirà per la prima volta sotto l’etichetta metal 20 Buck Spin.

Un punto di riferimento per molti artisti che gravitano nella scena internazionale della dark techno, Vatican Shadow da un decennio a questa parte ha attenuato i confini tra i generi post-industrial, ambient e soundscapes, attingendo, attraverso la sua musica, a tematiche provocatorie come quelle della guerra, del terrorismo, della manipolazione dei media e dei disturbi d’ansia.

Tra i principali sostenitori della democrazia e dell’autonomia del Medio Oriente, Fernow in questo album affronta il tema della sovversione degli USA in Iran, collegandola alla base di violenza che sarebbe scoppiata nel periodo post-guerra del Golfo e che avrebbe soffocato l’economia mondiale nel 2001.

“Persian Pillars Of The Gasoline Era” è caratterizzato da suoni stratificati e pulsanti, melodie inquietanti e da synth destrutturati che aggiungono drammaticità alla composizione. Mentre Vatican Shadow generalmente imposta un rigido schema musicale nelle sue produzioni, questo LP appare un progetto multiforme, che giunge a compimento attraverso ripetizioni di sonorità ipnotiche pronte per il dancefloor, percussioni fredde e metalliche, colpi bellici di basso e un noise scuro e melodico.

Per conferire maggior intensità all’album Fernow ha portato a bordo del progetto il musicista Justin Broadrick (Godflesh, Jesu, JK Flesh, ect), da sempre suo collaboratore e che si è occupato minuziosamente del mastering.

Qui puoi vedere il trailer del nuovo album.

Tracklist di Persian Pillars Of The Gasoline Era:

1. Predawn Coup D’etat (Schwarzkopf Duffle Bags Of Rials)

2. Rehearsing For The Attack

3. Uncontrollable Oasis (Real Life Spy Mystery Ends With Scientist Hanged In Iran)

4. Taxi Journey Through The Teeming Slums Of Tehran

5. Moving Secret Money