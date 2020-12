Cristian Vogel ha composto un nuovo album, “The Rebirth of Wonky”, che uscirà il prossimo febbraio.

Cristian Vogel è un nome molto importante nella cultura della musica elettronica. Nato in Cile ma cresciuto nel pieno dello sviluppo dei suoni elettronici nel Regno Unito, la sua figura si è introdotta nel campo già dagli anni ’80 quando collabora come compositore per il Cabbage Head Collective.

Vogel ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un innovatore per quanto riguarda la composizione in studio, club e palchi e specializzandosi nell’uso di software open source utilizzati in quei contesti. Kyma è uno di questi e, ad oggi, il DJ e produttore è uno dei massimi utilizzatori ed esperti nel mondo.

Il 2020 per Cristian è stato un anno di solitudine, ansia e speranza allo stesso tempo, sentimenti che hanno accompagnato tutti noi dall’inizio della pandemia. Come tanti altri artisti e colleghi, Vogel ha concentrato questo insieme di sentimenti contrastanti nel suo lavoro, dando vita ad un nuovo album, “The Rebirth of Wonky“, il primo dopo quattro anni dall’ultima self-release, ovvero il live al Mir di Oslo nel 2017.

L’album, il venticinquesimo per il DJ e produttore cileno, mette le basi per un nuovo stile musicale e riflette tutti i sentimenti contrastanti che da marzo a ottobre, periodo effettivo della produzione, hanno colpito l’artista nel suo lavoro. “Rebirth of Wonky” rappresenta un potere esemplare per ridefinire noi stessi attraverso la musica, attraverso i nostri complessi processi creativi, attraverso l’amore, l’immaginazione e il progresso musicale.

In uscita il prossimo 4 febbraio 2021, l’album sarà disponibile in digital download e streaming attraverso l’etichetta Endless Process.

Tracklist: