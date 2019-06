Annunciata la line-up completa del DGTL Barcelona con più di 50 nomi tra headliner, nuove scoperte e talenti locali da scoprire.

Arrivato alla quinta edizione, anche quest’anno il DGTL Barcelona 2019 promette di farci ballare a suon di bassi, immersi nella ormai caratteristica atmosfera di luci ed istallazioni dal gusto industrial.

Gli ultimi artisti confermati, che chiudono la scaletta con il botto, sono quelli di Marco Carola, con il suo sound minimalista, Paco Osuna, che gioca in casa, e i Tale Of Us, con il loro inconfondibile stile tra house e techno, ai quali si aggiungono i live-set di Stephan Bodzin e Ross From Friends ed il b2b che farà la storia dell’EDM tra Barnt e Roman Flügel.

Senza ombra di dubbio, quindi, l’edizione 2019 sarà segnata della sezione btb del festival. Insieme ai già citati Barnt e Roman Flügel, duelleranno anche Dubfire x Tiga e Recondite x Marcus Worgull, non proprio gli ultimi della classe.

Tra gli artisti che si esibiranno il 23 e 24 agosto al Parc del Fòrum ci saranno, inoltre, alcuni dei principali esponenti della musica techno mondiale come Jeff Mills, Chris Liebing, Len Faki insieme ai nomi più in voga del momento tra cui Charlotte de Witte e Anetha.

Non è la prima volta che il festival spagnolo finisce tra le pagine del nostro magazine, per esempio ne abbiamo parlato anche QUI e gli abbiamo lasciato spazio anche nelle precedenti edizioni.

Non solo musica

Con l’obiettivo di diventare il primo festival ‘circolare’ (zero sprechi) del mondo entro il 2020 il DGTL si ridisegna radicalmente ogni anno per perseguire la sui idea di sostenibilità ambientale, introducendo nuove tecnologie per eliminare le emissioni di CO2 e usando hardcup riutilizzabili per le bevande piuttosto che bicchieri in plastica usa e getta.

Il fine è anche aumentare la consapevolezza ambientale dei visitatori, un motivo in più per non mancare e che gli fa onore sopratutto in questo periodo. Vi invitiamo a cliccare qui per acquistare i biglietti del DGTL Barcelona 2019.

Mentre di seguito ecco a voi la LINE-UP, giorno per giorno ed in ordine alfabetico:

Venerdì 23 agosto

Anetha

ANNA

Axel Boman

Brenda

Charlotte de Witte

Colin Benders

DJ Harvey

Dubfire b2b Tiga

Jeff Mills

Jeremy Underground

Ivy Barkakati

Luuk van Dijk

Marcel Dettmann

Moxie

Mr. G [live]

Nølah [live]

Octo Octa [live]

Pan-Pot

Paula Cazenave

Recondite b2b Marcus Worgull

Satori [dal vivo]

Seth Troxler

Stephan Bodzin [live]

Racconto di noi

Virginie aka Vir

Ylia

Sabato 24 agosto

Adriana López

Arnau Obiols

Barnt e Roman Flügel

Chris Liebing

Discos Paradiso Crew

intoppo

Henrik Schwarz [live]

HVOB [live] [clubset]

ISABELLA

Larry Heard aka Mr. Fingers

Len Faki

Lil ‘Louis

Mano Le Tough

Marco Carola

Marian Ariss

Signor Scruff

Nastia

Paco Osuna

Tempio di Paula

Raxon

Ross From Friends [live]

Skatebård

Sonja Moonear

Xosar [live]