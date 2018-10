Discosizer oltre ad essere una delle realtà più interessanti del nuovo panorama musicale milanese, con il passare del tempo sta consolidando le proprie basi grazie ad una programmazione che per il mese di ottobre prevede artisti come Di’jital, Thomas P Heckmann, La Fleur e molti altri.

Discosizer dopo aver proposto a Milano The Exaltics, Margaret Dygas, Aux 88, Janina, Egyptian Lover, Binh, Onur Ozer, Adam X, Ontal e Luke Eargoggle, solo per citarne alcuni, con il suo nuovo sound system Funktion-One e accompagnato da una grafica minimale che riporta ai quadri di comando di cinematografici veicoli spaziali, apre le danze della nuova stagione il 12 di ottobre, portando in città Lamont Norwood alias Di’jital.

Produttore di Detroit e attivo fin dai primi anni ’90 su etichette come Metroplex, Direct Beat e Twilight 76, Di’jital è protagonista dello sviluppo di quella che è stata classificata come “Second Generation” della Techno di Detroit. Lamont muove i suoi primi passi nella musica da giovanissimo, sperimentando il mixaggio attraverso i nastri magnetici; limitazione questa, che gli ha permesso però di alimentare la sua passione e di essere proiettato verso il mondo del clubbing negli anni avvenire.

Nel 1996 rilascia ufficialmente il suo primo Ep “Prototype” sull’etichetta Direct Beat (sublabel della 430 West); ma è due anni dopo, nel 1998, che la sua carriera viene consacrata definitivamente grazie alla collaborazione con l’artista Aaron Carl con il remix di “Down”.

Storici sono anche i successivi progetti, come le sue rielaborazioni di “Electro/Techno“, “I Need To Freak” e “Break It Down” del ’97 e ’98 per il duo Aux 88 (Tommy Hamilton e Keith Tucker); nonchè tutte le pubblicazioni successive. Pioniere instancabile, nel corso della sua carriera ha spinto i confini dell’Electro in territori futuristici e visionari; diventando grazie al suo approccio ai piatti completamente fuori dagli schemi, un mostro sacro della scena mondiale. Insieme a lui alla serata di apertura ci sarà anche Ratheonality.



Ad alternarsi alla console di Discosizer (guarda il programma completo a fondo pagina) nel mese di ottobre ci saranno artisti come il tedesco Thomas P Heckmann, un’altro pioniere della Techno e fondatore di etichette come Trope Recordings, Wavescape e Sub~Wave. Producer fresco di release con il suo undicesimo album in studio dal titolo “Body Music”, Thomas è in attività dal lontano 1991.

Insieme a lui il 13 di ottobre ci saranno anche Blush Response di New York e Os_Paranoyd.



Ospiti delle settimane successive saranno Sandrino (innervision), Early Morning, Ivory (Kompakt), Dirty Times e ShivaTree: progetto nato originariamente come duo nel 2014 dalla mente di Ilan Fleischman aka DJ Cholo, ShivaTree è un’artista di origine israeliana le cui sonorità si spingono oltre i confini della Trance-Psicadelica.

Sanna La Fleur Engdahl in arte La Fleur, Dj svedese con sede a Berlino e Label Manager di Power Plant Records. Resident al Watergate e al Labyrinth del Pacha di Ibiza, la sua musica attraversa territori House Old School e Deep.



A chiudere il mese Mark Kastner aka Galaxian, artista caratterizzato da sonorità non definite e senza una collocazione di genere. Con la capacità di inserire nello stesso set Ambient Music e disorientazioni sonore totalmente viosionarie, poco ortodosse e ai limiti dell’ascoltabilità. Musicalmente sovversivo e anarchico, Galaxian trasporta l’ascolatore dentro un’esperienza musicale sperimentale decisamente fuori dagli schemi prestabiliti e uniformi. La stessa sera (il 27 ottobre) si alterneranno anche Lorenzo Nari, DJ Vietnam e Tha Haterparisi live.

Ecco la programmazione completa di Discosizer per il mese di ottobre 2018:

12 ottobre 2018

Discosizer presenta: Di’jital – Ratheonality

13 ottobre 2018

MX Lab presenta: Thomas P Heckmann – Blush Response – Os_Paranoyd

19 ottobre 2018

Rae presenta: Sandrino – Early Morning – Ivory

20 ottobre 2018

Eudaimonia Psy presenta: ShivaTree

26 ottobre 2018

Radula presenta: La Fleur – Dirty Times

27 ottobre 2018

Orbiter presenta: GALAXIAN live – Lorenzo Nari – DJ Vietnam – Tha Haterparisi live

Discosizer – via Toffetti 25 – Milano

Tickets: 10/12/15 €

Per informazioni sugli eventi segui la pagina Facebook o il sito ufficiale QUI.