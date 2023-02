Kappa FuturFestival svela la seconda fase della line up dell’edizione 2023. Neanche a dirlo, qualità altissima: ecco gli artisti

Kappa FuturFestival è una delle realtà più importanti, di successo e affermate del panorama mondiale dell’elettronica. L’evento con sede a Parco Dora di Torino non ha bisogno di presentazioni. Ogni anno accorrono migliaia di persone da tutto il mondo per tre giorni di emozioni e musica, quest’anno dal 30 giugno al 2 luglio 2023.

L’edizione 2023 presenterà progetti innovativi e, anche se l’estate è ancora lontana, leggere i primi nomi presenti ci permette di essere con la mente già a Torino.

Ecco la line up di Kappa FuturFestival 2023:

DAY 1 – Venerdì 30 giugno: AFTERLIFE PRESENTED BY TALE OF US, ANNA, ANOTHER TASTE LIVE, ASTRA CLUB (DJ TENNIS – CARLITA), AYS DJ SET, BLACK COFFEE, CARISTA, CHLOÉ CAILLET, DANILO PLESSOW, DERRICK CARTER, DETROIT IN EFFECT, FLOORPLAN, HE.SHE.THEY., JOB JOBSE, JOE CLAUSSELL, KEVIN DE VRIES, KRYSTAL KLEAR B2B MATISA, LVPICA, MAJOR LAZER B2B MAJOR LEAGUE DJZ, MASSANO, MATHII, MICHAEL BIBI, MIND AGAINST, MOCHAKK, SHERMANOLOGY, STEPHAN BODZIN Live, SWEDISH HOUSE MAFIA (KFF EXCLUSIVE SET), THE MARTINEZ BROTHERS

DAY 2 – Sabato 1° luglio: ALEX DIMA, CARL CRAIG LIVE, CHARLIE SPARKS, CLOONEE, CUARTERO, DIPLO B2B MACEO PLEX, DJ BONE as DOC CIROC, DRUMS AND CHANTS, DUKWA live, ENRICO SANGIULIANO, ENZO SIRAGUSA, FANTASTIC TWINS Live, FATBOY SLIM, GANDALF, HOLY TONGUE Live, INDIRA PAGANOTTO, MARBØX, NICO MORENO, O.BEE B2B TOMAS STATION, PAUL ACQUAVIVA, PEGGY GOU, NICOLA GAVINO, REINIER ZONNEVELD LIVE, RICARDO VILLALOBOS, SANSIBAR, SASHA and JOHN DIGWEED, SETH TROXLER, THE HACKER and ALESSANDRO ADRIANI Live, TRYM, TUSHEN RAï B2B CORNELIUS DOCTOR, WILLIKENS and IVKOVIC

DAY 3 – Domenica 2 luglio: 999999999, ARCHIE HAMILTON B2B RICHY AHMED, CARL COX B2B NICOLE MOUDABER, CARL COX HYBRID LIVE, CARLITA, CHRIS LIEBING (TR303 LIVE), CHRIS STUSSY, CHRISTOPHER COE Live, DANNY TENAGLIA, DENNIS CRUZ B2B PAWSA, FOLAMOUR (A/V), FRANK WIEDEMANN x MATHEW JONSON Live, HOT SINCE 82, I HATE MODELS, IVAN SMAGGHE, JAMIE JONES, LOST SOULS OF SATURN Live, LP GIOBBI, PARANOID LONDON Live, RIVERSIDE, SAN PROPER, SILVIE LOTO, SIMONE DE KUNOVICH, SIZING, TALE OF US, THE TASTE, ULTIMO TANGO, VINTAGE CULTURE, YOUNIVERSE

Per maggiori informazioni e biglietti QUI il sito ufficiale dell’evento.