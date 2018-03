MDRNTY Cruise 2018 annuncia la seconda carrellata di artisti che si esibiranno dal 10 al 13 giugno 2018.

MDRNTY Cruise 2018 rappresenta un modo del tutto unico di intrattenimento: si tratta di una crociera di tre notti durante la quale si esibiranno oltre 50 artisti, 24 ore al giorno. La nave salperà dal Porto di Genova il 10 giugno: attraverso un viaggio nel Mediterraneo, farà tappa in Sardegna e in Corsica.

I primi artisti confermati sono stati Ricardo Villalobos, Black Coffee, Stephan Bodzin, Apollonia, Andrey Pushkarev, Audiofly, Behrouz, Culoe De Song, Eagles & Butterflies, Hyenah, Ion Ludwig (live), Jan Blomqvist (live), Matthew Dekay, Osunlade, Patrice Baumel, SIT (Cristi Cons & Vlad Caia).

A loro si aggiungono: Alci, Archie Hamilton, CAP, DJ Reas, Djebali, Edu Imbernon, Giorgio Maulini, Herodot, James Mc Hale, Jon Charnis, Lazare Hoche, Dana Ruh, Lunar Disco, Mathew Jonson (Live), Mihai Pol, Nima Gorji, and Suciu.

“Per MDRNTY Cruise 2018 – giunta alla sua seconda edizione -, il nostro desiderio è quello di presentare un’offerta musicale che attinga all’intera scena della musica elettronica, in un ambiente esclusivo, inaspettato”, ha commentato Maxime Léonard, direttore di MDRNTY.

La musica sarà la protagonista, è vero. Ma MDRNTY Cruise 2018 è molto altro ancora: a rendere questa esperienza ancora più sorprendente, ci saranno ulteriori show artistici, proiezioni di film e documentari dedicati alla musica elettronica, mostre di arte contemporanea e molto altro ancora.

Per ricevere più informazioni e per acquistare i biglietti per MDRNTY Cruise 2018, potete collegarvi al sito ufficiale, qui.

