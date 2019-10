Nice To Be ritorna ad animare la scena club partenopea riportando in città due leggende della musica techno: Sven Väth e Derrick May.

Il mese di ottobre è firmato Nice To Be. Realtà che da anni milita nella scena italiana e che porta all’attenzione di tutti gli aspetti più importanti del clubbing come la libertà di essere, il potere della musica e la magia racchiusa nel mondo della notte.

Con due eventi pronti a regalare al pubblico partenopeo un viaggio attraverso le performance di due artisti che possiamo definire due colonne portanti della musica techno. Il primo evento è previsto per sabato 12 ottobre al Basic Club e vedrà in consolle nella main room Derrick May, Angelo Perna e Agostino Casillo, mentre nella BAAAR room eseguirà la sua performance Davide D’amico.

Per il pubblico napoletano ascoltare un dj set di Derrick May sarà quasi un’esperienza mistica. Artista eclettico, in attività dal 1986 e a cui viene attribuita la paternità della Detroit Techno.

Il Basic Club è divenuto da un anno la roccaforte per tutti gli amanti della buona musica e ogni weekend ospita numerose iniziative interessantissime. In una città come Napoli che negli ultimi anni ha mostrato una scena club confusa e affamata di nuove iniziative, l’incontro tra Nice To Be e Basic Club celebra l’inizio di un nuovo capitolo da non perdere d’occhio.

La performance di May potrà essere paragonata a una vera e propria lezione di storia. Sarà un piacere farsi rapire dalle ritmiche e dai suoni che hanno contraddistinto in maniera indelebile i cosiddetti “anni d’oro”.

Anni in cui la musica non riusciva ad arrivare proprio al cuore di tutti e periodi in cui coloro che ci credevano rischiavano di essere quasi emarginati da una società che si mostrava scettica e dubbiosa.

Dagli anni ’90 ai giorni nostri qualcosa fortunatamente è cambiato e la musica techno è sicuramente più accessibile a tutti. Proprio per questo sabato vi aspettiamo con le scarpe più comode che avete e con tanta voglia di sorridere.

Per qualsiasi informazione vi invitiamo a dare un’occhiata all’evento ufficiale facebook.

Da Derrick May a Sven Väth per un Halloween tutt’altro che spaventoso

Il secondo evento sul quale puntiamo la nostra attenzione avrà luogo il 31 Ottobre al Joia di Napoli. Altro club nel napoletano pronto a ospitare un super party con protagonista Sven Väth.

Un artista come Sven Väth non ha bisogno di tante presentazioni, tuttavia è giusto sottolineare che quello tra il dj tedesco e Nice To Be è una lunga storia d’amore.

Ogni qualvolta il collettivo partenopeo ha ospitato Sven Vath, in città si son sempre mosse le grandi masse. La sinergia tra il produttore e il pubblico di N2B riesce a dar vita ad un’atmosfera che difficilmente riesce a esser riprodotta in altre occasioni.

Questo Halloween lasciatevi travolgere dalla magia Nice To Be e come promuove proprio il loro slogan: DON’T BE AFRAID… DANCE!