Ci sono progetti di cui vale la pena parlare. O meglio: scrivere. Uno di questi è “People Inda House”, uno show radiofonico e televisivo nato da circa 3 mesi e completamente dedicato alla diffusione della club culture in Italia.

“People Inda House” è prodotto negli studi di Radio House e, fin dalle prime trasmissioni, ha riscontrato numerosi ascolti.

Viene diffuso in 6 regioni italiane in FM tra cui: Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia. Ma non solo: anche sul digitale terrestre, App e Streaming Social dal gruppo Radio Linea n°1, la radio marchigiana più ascoltata nella sua regione.

A portare avanti il progetto tre conduttori: Michele Panzieri, Andrea Medri & James Barbadoro, oltre numerosi ospiti che si alternano nel mixing nel corso di ogni puntata.

Ad oggi hanno già partecipato durante la diretta artisti come Shield (Rebirth), Pakkio Sans (Selador / Clockbeats), K.A.M.A. (Elrow) e tanti altri nel corso della stagione aderiranno al progetto radiofonico.

In onda in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 22.00 alle ore 24.00 (la fascia più seguita del palinsesto).

Proprio questa sera a “People Inda House” ci sarà Federico Grazzini, dalle 22.00 a mezzanotte.

Ma non finisce qui. Gli organizzatori di “People Inda House” gestiscono un’altra interessante realtà, il Circolove club, nato a Pesaro nel 2012.

Potete ascoltare “People Inda House” qui.