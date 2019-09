L’atteso mixato Live at Cocoon Ibiza di quest’anno è affidato alla leggenda della techno Planetary Assault Systems, meglio noto come Luke Slater.

Si sa che, come produttore, ogni uscita di Luke Slater è un qualcosa che sicuramente influenza e modifica la percezione stessa che la scena techno ha di sé. E si sa anche che, in qualità di esecutore, Luke va addirittura oltre il genere, toccando ad esempio minimalismo, funk cyborg e sonorità cinematografiche. E il Live at Cocoon Ibiza non è nient’altro che questo: una fusione omogenea fra il mondo live di Planetary Assault System e la pura produzione di Luke Slater.

Registrato all’Amnesia a luglio come parte della serie per i festeggiamenti dei 20 anni del Cocoon, il Live at Cocoon Ibiza uscirà il 18 ottobre, insieme ad un quattro tracce in vinile. Nel corso di questi 80 minuti di incantesimo, Slater affascina e rapisce con suggestive immagini fantascientifiche, passando agevolmente da momenti ad alta pressione sonora ad altri di elevazione quasi spirituale, richiamando quasi una sorta di neo-cosmic-kraut, complice anche la collaborazione del sassofonista londinese Tim Ower.

Per il suo debutto con Cocoon, Slater non si è limitato a registrare solamente il suo scorso set, ha inoltre prodotto quattro tracce che saranno raccolte in vinile e usciranno insieme al mixato.

Sul lato A, troviamo le versioni studio di RAWWW e RUN, mentre sul B ci sono altre due versioni live di Desert Races e Give It Up, che forse offrono alcuni dei momenti più belli della techno degli ultimi anni, a testimonianza della natura lungimirante non solo di Cocoon Ibiza, ma anche dello stesso Slater.

‘Live at Cocoon Ibiza’ uscirà per Cocoon Recordings il 18 ottobre in formato digitale e CD+vinile.

Tracklist

1. Angel of the east

2. Peru Drift

3. Engage now

4. Whistle Viper

5. Message from the drone sector

6. Unreleased

7. Desert Races feat. Tim Ower

8. Arc

9. Eyes Themselves

10. Rip the cut

11. RAWW

12. Give It Up feat. Tim Ower

13. Voodoo

Tracklist – 12”

A1. RAWW

A2. RUN

B1. Desert Races feat. Tim Ower

B2. Give It Up feat. Tim Ower