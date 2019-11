Dopo aver testato il celebre MK7, abbiamo potuto testare un altro nuovo arrivato in casa Technics, SL-1500 C, solo per veri audiofili.

Dopo la rinascita del mito Technics grazie al nuovo MK7, la ditta giapponese decide di riavvicinarsi pure al mercato dell’ascolto casalingo. Nasce così il modello SL 1500 C, che grazie alle molte innovazioni e al suo costo relativamente contenuto è già diventato un nuovo classico.

Questo non nasce come piatto da dj. Non sono presenti controlli sul pitch, così come la luce stroboscopica, ed in generale si nota subito come questo sia un piatto solamente da utilizzare per un ascolto domestico. Ma lasciando da parte le differenti modalità d’uso, siamo sempre di fronte all’inconfondibile design di casa Technics. Basta un sguardo agli ormai classici pulsanti di start/stop per capire come Panasonic sia riuscita a concordare nuove tecnologie con un aspetto indiscutibilmente familiare.

Come per MK7, anche per questo case si è passati ad una mescola di alluminio, fibra di vetro e polimeri plastici, che danno ulteriore stabilità senza però appesantire troppo lo strumento. Stesso discorso vale anche per il motore, coreless e a trazione diretta (se volete ripassarvi il perchè del motore a trazione diretta e il relativo fenomeno del cogging, rileggete qui la scorsa recensione).

Oltre alla classica uscita phono, SL 1500 C presenta (a differenza della maggior parte di tutti gli altri modelli Technics) anche una uscita line out stereo. La qualità del preamp phono interno è ottima (se non eccezionale), e permette di potersi collegare ad impianti che non prevedono nativamente un ingresso phono. Sempre per agevolare l’ascoltatore medio, viene allegata in dotazione la testina Ortofon 2M RED, ottima per quanto riguarda rapporto qualità/prezzo.

Un’altra chicca da sottolineare è l’aggiunta del sollevamento automatico del braccio. Quando il braccio raggiunge la fine del disco, la funzione di sollevamento automatico solleva automaticamente la testina, evitando di usurare disco o puntina. Può sembrare un feature quasi superflua, ma è anche grazie a questi piccoli accorgimenti che Technics vuole raggiungere quella fetta di mercato che non suona i vinili, ma li ascolta semplicemente.

Considerazioni tecniche e visive a parte, alla prova del suono il nostro SL 1500 C non ha minimamente deluso le aspettattive. Il suono è caldo e coinvolgente senza però risultare troppo pastoso, e grazie anche alla precisione svizzera di rotazione, l’ascolto rimane fluido ma rigoroso, al pari di altri modelli di piatti di fascia molto più alta. Ma l’aspetto che forse sorprende di più è l’incredibile definizione dei bassi, che però non si sovrappongo in alcun modo nella fascia medio bassa ma che anzi riescono a valorizzarsi fra loro, cosa ben difficile anche in modelli e marche ben al di sopra di questo prodotto.

Se smesse le cuffie da lavoro arrivate a casa e avete bisogno di un piatto familare, dal bel suono e anche economico, non credo al momento ci possa essere scelta migliore.

SPECIFICHE TECNICHE