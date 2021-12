Quest’anno abbiamo deciso di suggerirvi una playlist davvero speciale, composta dai dischi che crediamo possano essere perfetti come regalo.

Il Natale è alle porte, così come l’anno nuovo e questo per molti resta il periodo più bello di sempre, mentre per altri diventa un incubo. Perché? Perché alcune persone si dimostrano davvero pigre o indecise quando si tratta di scegliere i regali da porre sotto all’albero.

Per questi motivi abbiamo deciso di suggerire una playlist di dischi che potrebbero rappresentare la scelta giusta. Dischi in uscita il 2021, ma non solo. Nella nostra playlist troverai EP ed album di recente produzione, ma anche vecchie ristampe da acquistare e custodire gelosamente in libreria.

Sarai sorpreso da alcuni nomi, che si rivelano freschi e nuovi orizzonti sonori da scoprire. Ma tra i dischi citati troverai anche vecchie conoscenze e ristampe importanti attese da anni.

Burial, Villalobos, Robert Hood e i The Prodigy questi sono solo alcuni dei protagonisti che leggerai in questa lista dei regali, sperando che quest’anno tutti siano stati buoni al punto da meritarselo realmente un bel disco da scartare.

Bo’ – Like Life EP Se questo Natale vorresti indossare barba e baffi per regalare un sogno a qualcuno a te caro, ti suggeriamo sicuramente di impacchettare “Like Life EP”. Un lavoro discografico che ci riporta nelle calde atmosfere dell’house music francese, il quale acquisto è disponibile al seguente link. The Prodigy – Experience Il prossimo disco suggerito è il regalo perfetto anche per chi non naviga nelle acque dell’elettronica. Si tratta della ristampa di “Experience”. L’opera è a cura dell’iconica band The Prodigy e puoi trovarla in rete al seguente link. Nocturnal Sunshine – Full Circle White A primo impatto Nocturnal Sunshine sembrerebbe proprio il titolo di un bel libro, corposo e romantico. Tuttavia non stiamo parlando di un libro ma dell’alias di Maya Jane Coles, con la quale ha prodotto “Full Circle White”. Album disponibile al seguente link. Solomun – Nobody Is Not Loved Se è vero che dove c’è Solomun c’è festa, non poteva mancare un suo disco tra i nostri suggerimenti. “Nobody is not loved” è il secondo album che il produttore regala al mondo della musica elettronica e tu puoi acquistarlo al seguente link. Miki – Indigo Ancestry “Indigo Ancestry” è il disco perfetto per raccontare nei minimi dettagli l’evoluzione di un artista iconico come Miki. Se vuoi fare questo tuffo nell’underground più profondo, ti suggeriamo di consultare questo link. Daft Punk – Random Access Memories Tra le raccolte più desiderate di sempre, non poteva mancare “Random Access Memories” dei Daft Punk. Questo LP rappresenta il passato e il presente di un duo che inconsapevolmente ha cambiato per sempre la storia della musica elettronica. Il vinile è disponibile all’acquisto su amazon.it. DJ Koze – Pick Up La prossima idea regalo ha un nome in copertina difficile da dimenticare. Stiamo parlando di DJ KOZE e del suo “Pick Up”. Un EP disponibile solo in formato digitale ma che vale la pena avere sempre nel nostro lettore. Se vuoi procedere all’acquisto ti suggeriamo di visitare la pagina bandcamp. Me, Rampa, Adam Port, Ali Love – Confusion Tra i titoli più interessanti in uscita quest’anno troviamo anche “Confusion”, un EP che troviamo anche in vinile pronto ad abbracciare qualsiasi ascoltatore con le sue dolci armonie e sonorità tipiche dell’house music. Per saperne di più consulta questo link. Ricardo Villalobos – Alcachofa Il prossimo artista non ha bisogno di presentazioni. Tutti almeno una volta nella vita hanno ascoltato o meritano di ascoltare un disco di Ricardo Villalobos. “Alcachofa” è il regalo giusto da fare a chi ha già avuto modo di innamorarsi del Villa, ma anche a chi invece non lo ha fatto. Opera davvero iconica che troverai al seguente link. Floating Points, Pharoah Sanders and The London Symphony Orchestra – Promises Anche il prossimo LP è un vero capolavoro. Floating Points incontra il talento di Pharoah Sanders e la magia della London Symphony Orchestra per regalare un’esperienza sonora unica, della durata di 46 minuti. Scopri di più consultando il seguente link. Terrence Dixon – Reporting From Detroit “Reporting From Detroit” è una delle sorprese più belle del 2021. Album a cura di Terrence Dixon che in un solo colpo porterà l’ascoltatore dritto tra le strade di Detroit grazie ad un sound turgido e particolare, che caratterizza sempre le opere di questo artista. Per maggiori info consulta il seguente link. Bonobo ft Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Heartbreak Se hai bisogno di un consiglio per il disco da regalare a una persona a te molto cara ti suggeriamo anche “Heartbreak”. L’EP a prodotto da Bonobo e Totally Enormous Extinct Dinosaurs, che in tempi di pandemia funge perfettamente da biglietto per intraprendere un viaggio nel tempo alla scoperta della New York degli anni ’80. Se vuoi iniziare questo viaggio ti suggeriamo di consultare il seguente link. Superpitcher – So Far So Super “So Far So Super”è un altra chicca acquistabile su Amazon.ca che delizierà gli ascoltatori più esigenti grazie al sound suggestivo e coinvolgente di Superpitcher. Belladonnakillz – Perverted And Proud Un disco nudo e crudo acquistabile su Amazon.de, in formato digitale o in CD AUDIO. Con questo lavoro discografico facciamo un approfondimento sul debutto di Belladonnakillz. Un’artista unica che riesce sempre a fondere la sua energia con la dancefloor. In uscita lo scorso novembre su Danza Tribale, la label dell’italianissima Adiel, “Reminiscenze Nottetempo” è l’EP a cura di un’altra eccellenza italiana, che abbiamo anche intervistato: Francesco Farfa. Per procedere all’acquisto dell’EP, consulta il seguente link. Marcel Dettmann – The State Of Art Tra i dischi da regalare quest’anno sotto all’albero, non poteva mancare un pioniere della techno berlinese che ha da sempre catturato i nostri cuori. Parliamo di Marcel Dettmann che con il suo EP, intitolato “The State Of Art”, si prepara a riscaldarti i muscoli, prima di questo 2022. Per acquistare l’EP visita il seguente link. Red Axes – Some Lights Il prossimo disco è a cura della band israeliana Red Axes e siamo sicuri che piacerà a qualsiasi ascoltatore, grazie ad un sound che ci catapulta direttamente nei rave più bui del passato. Per info e acquisto clicca qui. Max Cooper – Emergence Remixed Se vuoi regalare un lavoro discografico particolare e che compiaccia a tutti, devi scegliere assolutamente “Emergence Remixed”. L’opera si concretizza in una raccolta di remix a cura di Max Cooper che può essere acquistata al seguente link. Traumer – 3 Years Ago Il prossimo disco è a cura di un produttore francese molto molto apprezzato. Camaleontico e incredibilmente elegante, Roman Ponchet, ha realizzato “3 Years Ago” con il suo alias Traumer, per rendere Natale davvero speciale. Per maggiori info e acquisto clicca qui.

Mihai Pol – Olimp

Un disco dolce, ma non troppo. “Olimp” di Mihai Pol saprà render felice il tuo più caro amico o perché no la tua dolce metà, con sonorità profonde e colorate, tipiche della deep music. Acquistalo qui.

Burial – Untrue

Criptico, introverso ed emotivo. Tre aggettivi che riescono a rappresentare per filo e per segno “Untrue”, il capolavoro di Burial, prodotto nel 2016 che continua a rappresentare un pezzo da novanta da avere in libreria.

Per saperne di più visita la pagina bandcamp.

Perc – Bitter Music / Complete Edition

Ora scaldiamo i motori e ti portiamo per mano nel mondo di Perc. Tutta l’irruenza della sua techno è racchiusa in “Bitter Music / Complete Edition”. Un album composto da 20 tracce, acquistabile sulla pagina bandcamp della label.

Recondite – On Acid

La nostra lista di dischi suggeriti da mettere sotto all’albero sta per finire e non poteva mancare un artista unico come Recondite. Afferra “On Acid” direttamente su Bandcamp.

Mattia Prete – Moon, Please Don’t Go Away



Tra i lavori discografici più particolari e ricercati in uscita nel 2021, troviamo sicuramente “Moon, please don’t go away”. A cura del produttore italiano Mattia Prete, questo disco caldo e travolgente vi conquisterà con le sue sonorità nu jazz.

Per conoscere maggiori dettagli e procedere all’acquisto leggi anche questo articolo.

Kimera Mendax Vol.2

Quando la musica elettronica incontra la libertà e l’immaginazione nasce qualcosa di incredibile come “Kimera Mendax Vol.2”. Il disco accompagnato dall’omonimo fumetto è stato prodotto e distribuito da NIM e KuroJam. Per maggiori info leggi anche questo articolo.

La nostra lista di dischi da regalare e mettere sotto all’albero è terminata. Speriamo sia piaciuta e cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale, con l’augurio di tornare prestissimo insieme in pista.