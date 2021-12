Polifonic Festival ritorna dal 28 al 31 luglio per la sua edizione pugliese nella suggestiva location della Valle d’Itria.

Polifonic è ormai una realtà consolidata a livello nazionale. Il festival, nato in Puglia e poi successivamente esportato a Milano, ha trovato nel corso delle sue edizioni una forte identità, raccogliendo in rassegna eccellenze nostrane ed artisti internazionali.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, il ritorno del Polifonic promette una riscoperta delle radici pugliesi, legata alla tradizione del festival, particolarmente radicato nel territorio, e allo stesso tempo uno sguardo verso nuovi orizzonti. Il festival vedrà la realizzazione di quattro stage dove si alterneranno i vari artisti.

La filosofia da parte della direzione artistica punta a mantenere la scena nostrana al centro. Con la presenza di alcuni artisti pugliesi tra cui Francesco Del Garda e Giuseppe Maffei, in arte Z.I.P.P.O

Da nomi italiani del calibro di Francesco Farfa, Adiel e Donato Dozzy . Senza tralasciare le guest star internazionali tra cui Gerd Janson, Tom Trago e Motor City Drum Ensemble.

La quarta edizione del festival metterà al centro come al solito il territorio pugliese, offrendo un’esperienza in cui oltre alla musica saranno protagonisti colori, sapori e profumi della Valle dei Trulli. Quattro giorni che regalino una totale immersione nella cultura regionale.

I ticket sono già disponibili qui. Il festival oltre ad offrire una line up perfettamente in linea con altri festival internazionali e location incantevoli come ad esempio la Masseria Capece, ha sempre puntato a mantenere un ottimo rapporto qualità prezzo, diventando una meta per gli amanti dell’elettronica ad un prezzo assolutamente competitivo e ragionevole rispetto ad altre realtà internazionali.

Vi lasciamo qui sotto l’intera line up.

Adiel

Afriqua

Alia

Ame

Ash Laurin

Barbara Boeing

Bladley Zero

Carista

Cem 3340 (Live)

Chaos in the CBD

Claudio PCR & Z.I.P.P.O

Crazy P

Danilo Plessow aka Motor City Drum Ensemble

Dar Disku

Dasco

David Elimelech

Dirty Channels

Dj Plant Texture

Donato Dozzy

Eternal Love

Francesco Del Garda & Farfa

Gerd Janson

Hiver

Innocent Soul

Interstella Funk

Jane Fitz

Kamma & Masalo

Lipelis

Lola Hard

Marco Shuttle

MR. Ties

Nicola Mazzetti

O.Bee

Octo Octa

Onirik & Der

Pascal Moscheni

Rosa Calix

Simone De Kunovich

Suze Ljo

Tamburi Neri (Live)

Tom Trago

Tomas Station

Vlada

Yas Reven

Yu Su